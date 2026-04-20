Lucía Feijoo Viera

Así ha detenido la Policía a un fugitivo reclamado por Polonia y condenado a 485 años de prisión

La Policía Nacional ha detenido en Arona (Tenerife) a un "peligroso fugitivo" que tenía una Orden Europea de Detención y Entrega de las autoridades de Polonia por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa, por los que tiene una pena máxima acumulada de 485 años de prisión. Según ha informado en una nota de prensa, el fugitivo logró huir dos veces de los agentes de la Policía, que lo buscaban desde septiembre de 2025 en colaboración con sus homólogos polacos. A pesar de las "altas medidas de seguridad" que empleaba el susodicho para entorpecer su localización y detención, los agentes le localizaron en la población tinerfeña de Arona, en la que residía con su mujer y sus dos hijos. El investigado, dado al temor de ser detenido y tras intuir cierta presencia policial cuando salía de la vivienda, se escabulló "apresuradamente" hacia el interior del domicilio desde el cual saltó por un balcón trasero que estaba a cinco metros de altura, evitando así la detención policial.Asimismo, el pasado mes de febrero, unos agentes le identificaron usando documentación falsa en un control rutinario de tráfico. En esta ocasión, el fugitivo emprendió una huida con el vehículo "poniendo en riesgo a los agentes y demás usuarios de la vía, llegando a golpear a varios vehículos durante la fuga".