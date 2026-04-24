Lucía Feijoo Viera

Un menor de 17 años muere tras ser apuñalado por la espalda por otro joven desde un patinete en Madrid

Un menor de 17 años ha muerto tras ser apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, junto a la estación de cercanías de Entrevías, donde el joven, que iba acompañado de su novia, ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda. Más información