Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Posible crimen machista en Seseña, Toledo

Melisa, de 43 años, ha sido asesinada en su casa de Seseña presuntamente por su marido del que se estaba divorciando y al que había denunciado. Estaba protegida en el sistema VioGén catalogada con riesgo bajo, pero el agresor tenía una orden de alejamiento que hoy habría quebrantado por segunda vez. Primero ha agredido al hijo de 20 años, que está en el hospital, y después a la madre. De confirmarse, sería la víctima 17 de la violencia machista este año. Más información