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"Negra de mierda, os vamos a matar": Queda impune el acoso a una niña que fue con una camiseta de Vinicius al estadio del Atlético de Madrid

La niña solo quería ver el partido aquella tarde de septiembre de 2023. Iba con su madre, su tía y su hermano. Él llevaba una camiseta del Atlético de Madrid. Ella, una del Real Madrid, con el nombre de su ídolo, Vinicius Jr. Estaban los cuatro a la entrada de la puerta 40 del Estadio Metropolitano cuando un grupo de unos cincuenta hinchas radicales del Atlético de Madrid empezaron a "señalar" con el dedo y a "increpar" a la niña y sus acompañantes. Les dijeron: "Os vamos a matar, iros de aquí, negra de mierda", según denunció luego la tía de la niña, una cría mulata, ante la Policía. Tras la denuncia de la familia y de la Liga de Fútbol Profesional, el juez ha archivado el caso, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, lo que significa que aquel episodio quedará sin castigo. Más información