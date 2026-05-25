Bomberos de Málaga

Un incendio arrasa el Grand Café del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

Un incendio declarado durante la madrugada del lunes en el centro de Málaga obligó al desalojo de más de un centenar de personas y dejó completamente destruido el bar Le Grand Café, situado en la calle Padre Jorge Lamothe. El fuego, que se originó sobre las 01.30 horas por causas que no trascendieron, afectó también al Hotel Ibis ubicado justo encima del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios tras el aviso recibido por el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Las llamas alcanzaron hasta la segunda planta del hotel, aunque el inmueble hotelero no quedó en el mismo estado que el restaurante, que resultó calcinado.