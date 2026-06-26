Lucía Feijoo Viera

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Hallan el cadáver de un joven en una playa de Badalona

Los servicios de emergencias han localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una persona en la playa de los Pescadors de Badalona. El Ayuntamiento de Badalona lo ha confirmado esta mañana a través de sus redes sociales. En estos momentos, efectivos de emergencias trabajan en la zona para esclarecer lo ocurrido y gestionar la situación. Según las primeras informaciones, todo apunta a que podría tratarse de un joven que habría desaparecido durante la madrugada mientras se encontraba nadando junto a otras dos personas.