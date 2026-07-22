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Estabilizado el incendio de Guadalajara tras calcinar más de 32.000 hectáreas

El incendio de Guadalajara, el más grande de la historia de Castilla-La Mancha, ha entrado en fase de “estabilización”, tras una semana infernal en la que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, ha puesto en jaque la capacidad de extinción de los bomberos y se ha convertido en el segundo fuego mayor de España desde que hay registros. Después de una semana en la que las llamas han avanzado sin control, la tregua ha sido anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, desde el puesto de mando avanzado de Tamajón, en una declaración conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado la zona afectada.