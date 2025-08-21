Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros

La búsqueda de la vivienda ideal a menudo puede sentirse como una expedición en la que cada detalle inmediato cuenta y las perspectivas futuras se tornan en determinantes cruciales. Hoy nos adentramos en el núcleo urbano y suburbano de Santiago de Compostela para examinar tres propuestas destacadas que ofrecen un delicado equilibrio entre confort, diseño y ubicación estratégica. Comenzamos con cada una de ellas.

Amplio piso muy luminoso en San Lázaro, Santiago de Compostela por 169.000 euros

Estancia de piso en San Lázaro, Santiago de Compostela

Este exclusivo apartamento situado en San Lázaro, Santiago de Compostela, ofrece un lienzo en blanco ideal para aquellos que desean modelar su hogar a su medida. Con 145 m² de espacio generoso, la propiedad destaca por su adaptabilidad, pudiendo transformarse desde una activa escuela de música y oficinas hasta convertirse en un hogar soñador con cuatro dormitorios completamente personalizables.

La distribución actual incluye una sala amplia y extremadamente luminosa, que permite diseñar distintos ambientes para cada ocasión. La cocina, de estilo americano, es una joya para los amantes de la buena mesa y el diseño contemporáneo. Uno de los aspectos más sobresalientes de este inmueble es su adaptación para personas con movilidad reducida, que incluye un acceso completamente accesible y un sistema de calefacción eficiente a gas natural. Una construcción de 2006 en buen estado, que representa una oportunidad única para crear una atmósfera que redibuje los conceptos de confort y elegancia. No cabe duda que su ubicación estratégica, próxima a todos los servicios imprescindibles, lo convierte en un refugio urbano con ecos de hogar.

Piso con garaje y vistas en Sur, Conxo, Santiago de Compostela por 169.000 euros

Piso en Sur, Conxo, Santiago de Compostela

En el vibrante distrito de Sur (Conxo), encontramos una vivienda espaciosa y funcional que combina modernidad y proximidad a las arterias principales de la ciudad. Este piso dispone de 138 m² distribuidos en tres amplios dormitorios, uno de ellos con potencial de baño privado, y un salón inundado de luz natural gracias a sus amplios ventanales, que ofrecen vistas despejadas.

La ubicación del inmueble es un punto a favor para aquellos que desean estar a minutos del centro, mientras disfrutan de un garaje privado con capacidad para dos vehículos, que también puede servir como un trastero amplio. La cercanía con la entrada de las autopistas AP-9 y AG-56 señala una extraordinaria conectividad, facilitando no solo el acceso rápido a Santiago de Compostela sino también a localidades cercanas. Esta oportunidad de compra se encuentra respaldada por un entorno exterior que enfatiza comodidad, accesibilidad, y una atractiva relación con el medio urbano.

Casa con parcela en O Eixo en Parroquias de Santiago por 240.000 euros

Casa en O Eixo, Parroquias de Santiago

Finalmente, nos desplazamos a la cotizada zona de O Eixo para descubrir una encantadora casa que amalgama espacios generosos con la discreta elegancia del diseño acogedor. La propiedad, asentada sobre una parcela de 380 m², se extiende a través de 152 m² construidos, ofertando cuatro habitaciones amplias, un salón comedor que invita a la calma y una cocina equipada que hace de lo cotidiano una experiencia placentera.

Santa Lucía, uno de los barrios más deseados, proporciona no solo seguridad y privacidad, sino también conexión con una rica oferta cultural y educativa. La proximidad a parques, colegios de prestigio y centros comerciales simboliza una verdadera pluralidad de opciones para todas las edades y estilos de vida. Más allá de la vibración urbana, el jardín de la propiedad se erige como el complemento ideal para disfrutar del aire libre o de momentos apacibles en familia. Esta casa no es solo una residencia, es un prometedor capítulo en la historia de quienes eligen vivir aquí.

Santiago de Compostela, con su historia, cultura y posibilidades, es el telón de fondo perfecto para estos hogares que representan mucho más que cuatro paredes; son la puerta abierta a una vida plena y en equilibrio entre lo contemporáneo y lo esencial.

