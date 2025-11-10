Oportunidad inmobiliaria única en A Coruña: una joya junto al mar y con mucha amplitud en pleno corazón de Monte Alto

Si estás buscando una oportunidad inmobiliaria en A Coruña para invertir o dar un nuevo rumbo a tu vida, Tucasa.com presenta dos joyas del mercado gallego: desde el vibrante corazón costero de A Coruña hasta el histórico centro de Santiago de Compostela, dos propiedades que destacan por su ubicación estratégica, su alto potencial de revalorización y la excelente calidad de vida que ofrecen.

Piso junto al mar en zona Monte Alto, Zalaeta, Atocha por 300.000 euros

Ubicado en el dinámico barrio de Monte Alto, Zalaeta, Atocha, este piso de 92 m² construidos y 126 m² de parcela se presenta como una auténtica oportunidad de inversión por 300.000 €. Aunque necesita reforma, su potencial es enorme: tres habitaciones, un baño, salón-comedor luminoso y cocina independiente.

Su orientación oeste garantiza luz natural por las tardes, y el inmueble incluye un trastero y una sexta parte del bajo, aumentando su atractivo patrimonial.

Los propietarios ya estudian la instalación de un ascensor, un detalle que podría incrementar notablemente su valor futuro. A escasos minutos del DOMUS, la Torre de Hércules y las playas del Orzán y Riazor, esta vivienda combina la esencia atlántica con la vida urbana.

Por qué es una inversión inteligente:

Alta rentabilidad tras reforma .

. Ideal para alquiler turístico o universitario .

. Ubicación con demanda creciente.

Entorno cultural, marítimo y bien conectado con toda Galicia.

Un enclave perfecto para quien busque sol, mar y una ciudad con historia que sigue reinventándose.

Encuentra más información sobre esta impresionante propiedad en el enlace de venta de piso en Monte Alto, Zalaeta, Atocha o completando el cuestionario:

Estupendo piso en la Praza Roxa por 415.000 euros

Piso en Praza Roxa de Santiago de Compostela / Tucasa.com

En pleno corazón de Santiago de Compostela, este piso de 160 m² construidos ofrece el equilibrio perfecto entre tradición y confort moderno. La vivienda dispone de cinco dormitorios, dos baños, un salón-comedor muy luminoso y una distribución que aprovecha al máximo la luz y el espacio.

Situado en la segunda planta de un edificio con ascensor, está listo para entrar a vivir, lo que lo convierte tanto en una vivienda familiar ideal como en una oportunidad para inversores que buscan alquiler de larga estancia o por habitaciones, especialmente en una ciudad universitaria y turística como Santiago.

Su ubicación en Praza Roxa, una de las zonas más valoradas y céntricas, permite acceder a pie a todos los servicios, tiendas y cafeterías del casco histórico.

Ventajas destacadas:

Amplia superficie en zona premium.

Edificio con ascensor y buen estado de conservación.

Excelente proyección de alquiler residencial o turístico .

. Ubicación estratégica junto al campus y zonas comerciales.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción de venta de piso en Santiago de Compostela pueden consultar más detalles de o rellenando el formulario siguiente:

Tanto el proyecto de Monte Alto como el piso de Praza Roxa reflejan un fenómeno creciente: el auge del mercado inmobiliario gallego, impulsado por la calidad de vida, el atractivo turístico y la seguridad del mercado local.

Ya sea como inversión rentable o como nuevo hogar con vistas al Atlántico, ambas propiedades encarnan el espíritu de Galicia: tradición, dinamismo y una conexión única con el entorno.

