Berlín sigue creciendo en interés y se convierte nuevamente en la ciudad más demandada por los estudiantes de España

Se acerca la época de los propósitos de año nuevo y para muchos estudiantes esto pasa por imaginar viajes y aventuras en otro país. Estudiar en el extranjero permite conocer una nueva cultura, hacer amigos internacionales y aprender idiomas. Así, son muchos los que se animan a solicitar una beca Erasmus, pero no todos tienen claro el destino final.

HousingAnywhere, una de las mayores plataformas de alquiler para estudiantes en Europa, revela hoy las ciudades europeas que despiertan mayor entusiasmo entre los jóvenes en España. Estos datos reflejan las ciudades del extranjero en las que más interés han mostrado los estudiantes ubicados en España en 2025, así como las ciudades preferidas por aquellos que eligen nuestro país como destino.

Berlín, por segundo año consecutivo, la ciudad que mayor interés genera entre los estudiantes de España.

Berlín es la ciudad europea por la que más crece el interés, casi dos puntos porcentuales en comparación con el pasado año. De esta manera, por segundo año consecutivo, se mantiene como la ciudad más atractiva (17,2%) para los estudiantes de España que valoran mudarse al extranjero. París (11%) se sitúa en segundo lugar y Ámsterdam (10,5%), que desplaza en esta edición a Bruselas (9,1%), cierra el podio.

Destaca especialmente la pérdida de tracción de Dublín, la más significativa del ranking con más de 3 puntos porcentuales, que pasa de la quinta a la décima posición (5,9%). Por el contrario, crece el interés por Roma un punto porcentual y se establece en la sexta posición con un 7,1%. Asimismo, en esta edición, sale Londres del listado de las 12 ciudades más demandadas y entra Florencia (5,7%), lo que demuestra el ascendente interés por Italia por parte de los estudiantes en España.

Top destinations / HousingAnywhere

España, un destino deseado por los estudiantes extranjeros

España es también un país muy atractivo para los estudiantes en el extranjero. Concretamente, son Estados Unidos (20%), Italia (17%) y Francia (16%) los países donde existe mayor fascinación por pasar una temporada en alguna de las ciudades españolas.

Barcelona (33%) es la ciudad que genera mayor entusiasmo en el extranjero. La Ciudad Condal mantiene el puesto a pesar de una pérdida de interés de 4 puntos porcentuales. Sin embargo, crecen las búsquedas en localidades cercanas con precios más asequibles, como es el caso de Sant Adrià de Besòs (2%), que entra en el ranking en novena posición. Madrid mantiene su encanto para los estudiantes extranjeros con un 28%, ocupando así la segunda posición, y Valencia (15%) cierra el top 3. A gran distancia, Sevilla (5%) y Málaga (4%) también captan parte del interés de los estudiantes provenientes de otros países.