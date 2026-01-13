Sube el precio de las habitaciones para estudiantes en Madrid y Valencia, mientras baja en Europa

El mercado europeo del alojamiento para estudiantes comienza a enfriarse. El precio del alquiler de habitaciones cayó un 3,1% en el cuarto trimestre de 2025, según el Índice internacional de alquileres por ciudad que publica HousingAnywhere, la plataforma de alquiler para estudiantes líder en Europa. Sin embargo, algunas de las principales ciudades españolas se desmarcan de esta tendencia y siguen registrando subidas. El Índice de HousingAnywhere analiza el precio de las habitaciones, estudios y apartamentos amueblados anunciados en la plataforma en 25 ciudades de 11 países de Europa.

Valencia lidera la subida de precio en habitaciones, pese a seguir entre las ciudades más asequibles

Durante el último trimestre de 2025, el precio del alquiler de las habitaciones subió un 4,9% en Valencia. La capital del Turia se sitúa como la tercera ciudad del Índice con mayor subida, tan solo por detrás de Róterdam (6,3%) y Düsseldorf (5,7%). Madrid, aunque de forma más moderada, también mostró un incremento del 1,6%. De este modo, el crecimiento se ralentiza respecto a años anteriores, pero los precios en ambas ciudades alcanzan ya los 430€ y los 625€, respectivamente. A pesar de ello, la ciudad del Turia cuenta con uno de los precios más atractivos a nivel europeo, junto con Atenas (400€) y Budapest (370€).

Barcelona, cada vez a menos distancia de Madrid, se mantuvo estable con un precio del alquiler de habitaciones que se estancó en los 650€. Sin embargo, los precios en la Ciudad Condal todavía quedan lejos de otras ciudades europeas más caras: Ámsterdam (990€), Róterdam (850€) y Múnich (808€).

Precio del alquiler y variación interanual (4º trimestre 2025) / HousingAnywhere

Se estabilizan los precios de los apartamentos en Madrid, Barcelona y Valencia

Mientras en Europa caen los precios para el alquiler de apartamentos un 1,3%, Madrid y Barcelona empiezan a estabilizarse con subidas por debajo del 1%. El precio del alquiler de estas propiedades en Madrid se sitúa actualmente en 1.695€, ligeramente por encima de Barcelona (1.600€) y a cierta distancia de Valencia (1.450€), donde los precios se mantienen estables.

Lideran el Índice Ámsterdam (2.300€), Roma (1.990€) y París (1.908€). Asimismo, destaca el incremento interanual (21,2%) experimentado en Turín, que a pesar de mantenerse entre las 3 ciudades más económicas para alquilar un apartamento amueblado, ha pasado de los 990€ a los 1.200€ en apenas un año.

“Esta es la señal más clara que hemos visto en mucho tiempo de que los precios del alquiler en el sector de la vivienda para estudiantes están empezando a descender en Europa. Es una noticia alentadora con la que arrancar el año”, afirma Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere. “Mientras observamos una tendencia hacia la estabilización en mercados como Alemania e Italia, otros como Países Bajos o España todavía deben ponerse al día. Este 2026 debería ser un punto de inflexión para que el ecosistema de la vivienda dé un paso adelante, aumentando la oferta, ampliando las alternativas de alojamiento para estudiantes y garantizando que una mayor variedad de opciones se traduzca, en última instancia, en precios más accesibles”.

Valencia, donde el precio de los estudios sube un 11%

La ciudad del Turia vuelve a despuntar con una subida interanual en el precio de los estudios del 11%, situándose ya en los 988€. Este crecimiento es tan solo superado por Colonia (11,9%) y Róterdam (19%), donde los estudios se alquilan de media por 1.250€. Estas ciudades se alejan significativamente de la tendencia europea que marca un descenso del precio del 4,4%. Las ciudades más caras para alquilar este tipo de alojamiento son, sin embargo, Múnich (1.498€), Roma (1.350€) y París (1.300€).

Madrid mostraba también un incremento interanual del 2,5%, lo que se traduce en 1.199€ mensuales para el alquiler de un estudio. Mientras, Barcelona se mantiene, una vez más, sin variaciones, con un precio de 1.110€.

Acerca del Índice internacional de alquileres por ciudad de HousingAnywhere del cuarto trimestre de 2025

Para esta 30ª edición trimestral del Índice internacional de alquileres por ciudad, HousingAnywhere analizó 59.519 propiedades que se anunciaron en la plataforma y recibieron interés de posibles inquilinos durante el tercer trimestre de 2025 o el tercer trimestre de 2024. El informe abarcó habitaciones, estudios y apartamentos de uno a tres dormitorios ubicados en 25 ciudades europeas de 11 países.

Aproximadamente el 99% de los inmuebles anunciados estaban completamente amueblados y el 60% incluían facturas en el alquiler. Todos los anuncios se dirigían principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales que se trasladaban dentro y fuera de sus fronteras.

Las propiedades disponibles en HousingAnywhere son principalmente de propietarios privados y agentes inmobiliarios que anuncian directamente sus inmuebles disponibles. La plataforma no incluye propiedades de vivienda social o de otros tipos de organizaciones sin ánimo de lucro, que generalmente tienen precios de alquiler más bajos.

Los precios del alquiler y los precios por metro cuadrado se calculan en base a los datos proporcionados por los proveedores de propiedades al anunciarse en HousingAnywhere. El precio absoluto del alquiler de una ciudad se calcula mediante una mediana. El precio por metro cuadrado se calcula dividiendo la mediana del precio absoluto de un tipo de propiedad por la mediana del tamaño.

La variación interanual de los precios de los alquileres a nivel europeo se calcula como la diferencia entre el precio mediano de los alquileres en todos los países este año y el año pasado, tanto por tipo de propiedad como para el mercado en general.

Con el objetivo de proporcionar un conjunto de datos sólido, se excluyeron del informe las ciudades con menos de 40 unidades en un trimestre en uno de los tipos de propiedad analizados. Por esta razón, las ciudades de Ámsterdam y Stuttgart se excluyeron de la sección de estudios del informe debido al bajo inventario.

Estas son las 25 ciudades incluidas en esta edición del informe: Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bolonia, Bruselas, Budapest, Düsseldorf, Florencia, Fráncfort del Meno, Hamburgo, Colonia, Lisboa, Madrid, Milán, Múnich, París, Oporto, Praga, Roma, Róterdam, Stuttgart, Turín, Valencia y Viena.

El informe también está disponible en inglés, neerlandés , alemán e italiano.

Consulta la página de preguntas frecuentes del Índice de alquileres para más información sobre la metodología del informe.

