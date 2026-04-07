Siempre hablamos del futuro de la energía y quien toma decisiones es el adulto, pero ese futuro va a ser el presente de estos niños y niñas que ahora están en los colegios de educación infantil y primaria.
Sumando Energías
por Valencia
Es una iniciativa solidaria impulsada por Fundación Naturgy que lleva a cabo acciones de reconstrucción con visión de futuro tras la DANA.
¿En qué consiste el proyecto?
La iniciativa se articula en cuatro ejes: Personas, Empleo, Medio Ambiente y Educación. Este proyecto profundiza en el eje educativo con el objetivo de acercar a los lectores todas las acciones que se han desarrollado en torno a este pilar, con el potencial de cambiarlo todo.
Para ello, se recogen testimonios de directores y docentes de distintos centros educativos valencianos, que muestran en qué consisten iniciativas como Efigy Schools o Efigy Girls. Además, se aborda la instalación de placas solares en varios centros, así como los talleres impulsados en las aulas para acercar el concepto de la energía al alumnado y fomentar la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la implicación de toda la comunidad educativa.
Los estudiantes que hoy están en las aulas serán quienes tomen las decisiones en el futuro.
Artículos
En primera persona
Fundación Naturgy ha venido a sumar a la reconstrucción y además está llevando a cabo acciones que se mantienen en el tiempo.
Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana.
Miramos hacia el futuro con esperanza de que todo aquello que nosotros hacemos por y para los alumnos y para los alumnos, con todo lo que la comunidad educativa aporta y con todo lo que organizaciones como Fundación Naturgy aportan, tenga un porqué.
Xavier Madramany, director de CEIP Luis Vives de Silla.
Emisiones generadas durante este proyecto1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transporte
- 5% energía consumida
- 38% catering
- 12% alojamiento
Neutros en CO22/3
Las emisiones generadas equivalen:
- A 3 viajes de una persona en avión de Madrid-Barcelona.
- A 11 árboles absorbiendo emisiones durante un año.
- Al 10% del consumo energético de un hogar durante un año.
Medimos, reducimos, neutralizamos3/3
#BuenaHuella es una iniciativa liderada por Naturgy que reúne a los principales grupos de comunicación del país bajo un mismo proyecto de comunicación sostenible. Se trabaja en la medición, la reducción y la neutralización de las emisiones de CO2 de todos los contenidos, aplicando medidas para minimizar su impacto medioambiental, desde la ideación hasta su difusión.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia del grupo Naturgy para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y favorecer la transición energética hacia una economía neutra en carbono.
Con #BuenaHuella, Prensa Ibérica también se adhiere a las buenas prácticas de sostenibilidad, minimizando la huella de carbono en la elaboración de estos contenidos, así como en otros que se producen desde la redacción. El compromiso en el proceso de producción y distribución de este proyecto se ha materializado principalmente al contar, para el rodaje del documental, con nuestro equipo de producción con sede en Valencia. De este modo, se han reducido al máximo los desplazamientos.
Asimismo, para el desarrollo posterior de los contenidos hemos trabajado en espacios con ventanales que favorecen el uso de luz natural, una persona del equipo de producción acude caminando a la oficina y el resto utiliza el transporte público para minimizar el impacto medioambiental. A ello se suma que tanto el sitio web como las imágenes utilizadas se han optimizado para reducir al máximo nuestra huella de carbono.