Otra mirada a la Semana Santa

Galicia reza estos días mirando al cielo. Las procesiones de Semana Santa intentan abrirse paso en las calles en medio del fervor religioso y con diversas curiosidades, novedades... e incluso sorpresas.

Conjunto escultórico de El Paso, saliendo de la cripta / suso souto / s. souto-j. m. ramos

En Barbanza, una de las citas más multitudinarias de la Semana Santa es la procesión de la Cofradía de El Paso, en la que unos 80 cofrades recorrerán las principales calles del centro de Ribeira tras el conjunto escultórico de Jesús orando en el huerto de los olivos, de una tonelada de peso y seis metros de altura. Diez costaleros arrimarán el hombro para desplazar la pesada plataforma rodada por una pronunciada cuesta abajo (dos de ellos ocultos bajo la estructura: uno para pilotarla y otro para frenarla), que durante todo el año se custodia en una cripta cercana a la iglesia.

Foto de archivo de la Danza dos Paus de Fisterra / cedida / s. souto-j. m. ramos

El Paso es obra del artista compostelano José Aldrey. La cofradía de El Paso fue creada en 1956 (el mismo en el que se mandó hacer la pieza) por el marqués de Revilla, Joaquín de Otero y Goyanes. En los años ochenta, la cofradía perdió su actividad y la imagen dejó de salir en procesión, entre otras curiosas razones porque no era posible sacarla del lugar donde se guardaba desde que se asfaltó la calle Colón, pues la entrada quedó más baja que el vial. Veinte años después, en 1999, se arregló el problema y en 2001 se recuperó la procesión. Este Jueves Santo volverá a procesionar por Ribeira a partir de las 21.00 horas.

En Porto do Son habrá sorpresa este jueves. Y es que la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor introducirá en la procesión una novedad que no ha querido desvelar. “Quien quiera saber de qué se trata, tendrá que ir”, dijo el responsable de la hermandad, Juan Pérez Pouso. La procesión del Ecce Homo comenzará tras la misa de las 18.00 h. y contará con la participación de la agrupación musical Virgen de la Amargura de Ferrol y la legión de romanos de la Irmandade do Cristo da Misericordia de Boiro.

En Rianxo, la Irmandade da Paixón de Cristo estrenó en la procesión del Domingo de Pascua una imagen de Cristo Resucitado realizada en madera maciza, financiada con 6.100 euros de donativos.

En Cee, la parroquia de Santa Eulalia de Brens recibió la imagen de San José tras ser restaurada por el equipo de Crearestauración. La talla, que estaba muy dañada internamente por el ataque de termitas, fue recibida con una misa cantada en su honor. Es la tercera imagen que restaura recientemente la parroquia de Brens; anteriormente intervino en las del Santo Cristo y del Sagrado Corazón de Jesús. Estas intervenciones se suman a la reciente obra de la iglesia y al arreglo de los bancos del templo que aún está en proceso.

Y es que la afectación de las termitas a las imágenes religiosas no es un tema baladí. Tal y como señala la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, son muchos los pasos de madera afectados por plagas de termitas en España. “La inmensa mayoría de los pasos que salen en procesión en Semana Santa en nuestro país son tallas fabricadas en madera, muchas de ellas hace siglos y expuestas a la humedad, presentando así las condiciones idóneas para la aparición de plagas de termitas y carcoma”, afirma el director general de la entidad, Jorge Galván.

El colectivo reclama controles periódicos llevados a cabo por empresas especializadas para evitar la expansión de esta “plaga silenciosa que, cuando es detectada, es habitual que sea demasiado tarde y el daño causado, irreparable”.

Por otra parte, un grupo de Costa de Marfil formado por miembros de distintas corales parroquiales del país africano, amenizará las celebraciones de Semana Santa en Cee. La intención del grupo es peregrinar al Santuario de Nosa Señora da Xunqueira, tras la Coronación de la Virgen. El grupo cantará el Jueves, Viernes y Sábado Santo en Cee.

La Semana Santa de Fisterra, de Interés Turístico, es una de las más importantes de Galicia. El Domingo de Resurrección se honra al Santo Cristo da Barba Dourada, cuya imagen, del siglo XIV, se encuentra en el santuario de Nosa Señora das Areas. Al mediodía tendrá lugar la representación de la Resurrección, a cargo de vecinos y vecinas que protagonizan un antiquísimo auto sacramental que narra en verso la llegada de las desonsoladas mujeres al sepulcro y su encuentro con el ángel que les anuncia la resurrección del Señor. El repicar de las campanas, las tracas de los fuegos de artificio, la liberación de palomas y la música culminan con la Danza da Nosa Señora das Areas, también conocida como Danza dos Paus, cuyo origen algunos estudiosos datan en el siglo XIII.