Planifican una parada de cuatro meses en la pesquería del pulpo en 2025-2026

La comisión de seguimiento del plan experimental para la gestión del pulpo acordó fijar este año una veda de dos meses en Galicia, en concreto mayo y junio, y también se avanzó, juntó con los profesionales del mar, en un plan más ambicioso para la campaña 2025-2026 “que podrá llevar consigo cuatro meses de parada, dos de los cuales se prevé subvencionar como paro biológico”, según destacan al respecto desde la Consellería do Mar.

Pulpo subastado en la lonja de Corcubión / cofradía de corcubión / J. M. RAMOS

Asimismo, señalan que, dada la previsión de incremento de los meses de inactividad, el objetivo es empezar de inmediato en la definición del plan con el fin de que se pueda poner en marcha y permita a la flota ir adecuando su actividad anual a la parada. Para definir las fechas específicas del paro se analizará cuál es la mejor época para realizarla en función del desove de la especie y también de los alevines.

El patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez, valora positivamente la medida, “que haberá que ir consensuando ao longo do ano”. Se baraja la opción de que el paro no sea obligatorio, “aínda que os barcos que non queiran parar en ningún caso poderán pescar polbo”, dijo.

Considera que, dada la situación actual, un cambio de artes “non é bo porque, se todos os que pescan esta especie se pasan ás betas, terían que parar os beteiros”. Por ello, estima que, de prosperar la propuesta “o 80% da frota naseira, se recibe as compensacións necesarias, amarrará a porto eses dous meses”.

Respecto a la veda de este año, durante dos meses quedará expresamente prohibida la captura de pulpo, por medio de cualquier arte, en aguas en las que Galicia tiene competencias en marisqueo, ya sean interiores o exteriores. El tiempo de veda es también aplicable a la pesca marítima de recreo y a las capturas con cualquier otro tipo de arte distinto de la nasa para pulpo.

En el plan consensuado con el sector para la campaña que se abrirá a finales del mes de junio, al terminar la veda, no variarán ni el número de kilos marcado como captura máxima ni las especies acompañantes que se pueden pescar. También permanecerán invariables los horarios, tal y como se recogerá en el Diario Oficial de Galicia.

Por otro lado, de cara al próximo año, desde la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica también se está trabajando con la Unidad Técnica de Pesca de Bajura (UTPB) con el fin de mejorar el seguimiento y tratar de obtener más datos y con mayor precisión para poder realizar una mejor gestión de la mencionada especie.

Además, se están sentando las bases de un plan de control y de seguimiento de la actividad que llevan a cabo la Subdirección Xeral de Gardacostas, en colaboración con los guardapescas de las cofradías de pescadores y los servicios contratados al efecto, “para que sea más exigente y permita reducir a mínimos las desviaciones de la norma”.

Por otro lado, la referida comisión avaló también otras medidas en favor del sector. Así, a finales de 2023 se modificó la Orde do 27 de xullo de 2012 por la que se regulan los tamaños mínimos de diversos productos pesqueros, propiciando que el peso mínimo de un kilo para el pulpo pasara a tener un margen de tolerancia de 50 gramos una vez se realice y registre la pesada en el momento del desembarque. Un informe que constató, en base a los registros de pesadas en distintos intervalos de tiempo, una merma de peso debida a la pérdida de agua.

Mayor flexibilidad para la flota naseira de Malpica

En los ejemplares de un kilo se tolerará ahora un margen de 50 gramos a la hora del desembarque

J. M. RAMOS

Malpica

En el último encuentro de la comisión de seguimiento también se tomó en consideración una condición específica para la flota de Malpica con el fin de flexibilizar su ámbito de pesca. Así, según el patrón mayor, Pedro Pérez, la línea divisoria implantada hace 15 años, que reduce en 50 el número de nasas con las que pueden faenar los barcos en la costa norte, “é para nós un gran problema, porque partiu en dúas as nosas zonas de pesca e só se nos permite traballar nunha”.

Después de años de gestiones ante las federaciones de cofradías y la Consellería do Mar, “por fin, agora acéptase a nosa proposta, de xeito que os barcos de Malpica faenarán co límite máis restrictivo de nasas, pero poderán traballar nas dúas zonas, como viñamos demandando”, destacó el patrón mayor. Ello ofrece mayor seguridad al sector, “que deste xeito estaba exposto a posibles sancións se, por calquera circunstancia, se sobrepasa a liña”. Otra opción, añadió, era trasladarla hacia el sur, “pero ninguén quería o problema que temos nós dende hai 15 anos”.

Pedro Pérez se mostró satisfecho porque se aceptase la reivindicación de su cofradía y espera que desde la Consellería do Mar atiendan también “outra vella demanda, como é o reforzo da seguridade do porto, pois os proxectos xa están aí, e agora só falta que se executen”.