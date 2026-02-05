Galwood, una nueva vida al pino gallego para construir viviendas pasivas

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la construcción y la distribución de materiales para viviendas, la empresa de Carballo Anyra Keller puso en marcha el año pasado Galwood, una nueva línea de negocio especializada en la fabricación de viviendas industrializadas con estructuras de entramado ligero de madera.

“La construcción industrializada es el presente y el futuro, por eso decidimos poner en marcha esta nueva línea de negocio, con un sistema propio de fabricación de estructuras de entramado ligero de madera para la construcción de viviendas pasivas de alta eficiencia energética”, explica Adrián Abelenda, responsable de Galwood by Anyra Keller.

“Es un sistema constructivo rápido, sencillo y eficaz; no son viviendas modulares, son viviendas industrializadas y el resultado es el de ‘passivhaus’ que triplican la resistencia térmica y el aislamiento habitual, por lo que el gasto en calefacción y aire acondicionado es mínimo”, añade.

Desde un primer momento, decidió “que fabricaríamos solo con madera certificada Pino de Galicia, aprovechando nuestros recursos naturales y dándole valor a nuestros montes, con una política de empresa basada en la economía circular y la sostenibilidad”, asegura Abelenda.

Parte de una de sus construcciones con entramado ligero de madera. / Cedida

“Es además una madera de alta calidad e idónea para fabricar viviendas de alto rendimiento energético”, sostiene.

En Galwood se adaptan por completo al proyecto que desea el cliente y, una vez que reciben de su proveedor la madera tratada que necesitan para las estructuras de cada vivienda, “la sometemos a un cuidadoso tratamiento antixilófagos, protegiendo la madera de hongos, carcoma o termitas”, explica Adrián Abelenda.

“Posteriormente, utilizamos lana mineral en cada panel para reforzar el aislamiento térmico y acústico”, afirma. En Galwood aprovechan su experiencia de varias décadas en el sector para guiar también a cada cliente sobre la ventilación con recuperación de calor o el revestimiento más adecuado para cada proyecto, ofreciendo un servicio integral y la instalación en fábrica del sistema SATE si el cliente lo demanda.

“Con este tipo de construcción, los plazos se acortan y hace falta mucha menos mano de obra. Además, nosotros hemos mejorado y prefabricado el entramado ligero de madera tradicional, tenemos uno de los sistemas con la mejor relación calidad-precio del mercado”, concluye Adrián Abelenda.

En Galwood notan desde hace meses un mayor interés por la fabricación industrializada, que la Xunta de Galicia ha considerado recientemente “estratégica” para hacer frente a la demanda del sector de la construcción.