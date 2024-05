Publicis Groupe presenta la segunda edición de su proyecto Trend or Hype, enfocado en 10 nuevos fenómenos sociales.

Publicis Groupe presentó ayer la segunda edición de su proyecto Trend or Hype en un evento que tuvo lugar en el Museo Thyssen-Bornemisza y que contó con la presencia de un gran número de expertos internacionales de diferentes sectores, clientes y partners del Grupo. Además de contar con Javier Díaz-Guardiola, Coordinador de arte, arquitectura y diseño en ABC Cultural, como keynote speaker, los invitados pudieron disfrutar de una mesa redonda de expertos y un recorrido en exclusiva por distintas obras de arte que han marcado tendencia a lo largo de la historia.

El proyecto nació en 2023 desde el departamento de One Strategy de Publicis Groupe, con el objetivo de dar respuesta a un reto de la industria: dilucidar, de entre la ingente cantidad de tendencias publicadas, cuáles son realmente relevantes en la sociedad y elaborar así las mejores estrategias para cada caso. La edición de este año se ha centrado en fenómenos sociales relevantes en la industria del marketing y entre el público general, proporcionando una herramienta valiosa para profesionales en un mundo inundado de tendencias.

En este segundo volumen se han analizado 10 nuevos fenómenos: "Orgullo low cost", "La diversidad es la norma", "Amenazados por la tecnología", "Economía de la atención", "Senior power", "Economía YOLO", "De las brechas a los extremos", "Me quiero no me quiero", "La sociedad sin tiempo" y "La dilución del compromiso".

Tomás Navarro, Chief Strategy Officer de Publicis Groupe. / Redacción

El evento de presentación fue conducido por Marta Ruiz-Cuevas, CEO de Publicis Groupe Spain & Portugal. Tras la introducción, Díaz-Guardiola ofreció una charla sobre la relación entre el arte y las tendencias, para dar paso a la presentación de Tomás Navarro, Chief Strategy Officer de Publicis Groupe, en representación del equipo de One Strategy, quien dio a conocer las conclusiones del estudio, así como la metodología aplicada. Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron: Kika Samblás, Partner y Managing Director de SCOPEN; Daniel Arias Aranda, Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada; Manuel Martín-Loeches, Catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid; y Patricia Fernández de Lis, Redactora Jefa de Ciencia, Tecnología y Salud de El País.

“Todo el mundo habla de ser “customer centric”, pero hemos descubierto que el mayor gap entre marcas y consumidores está, precisamente, en las tendencias más profundamente humanas. Por ello, en esta edición hemos analizado nuevos fenómenos de índole social, algo que nos ha embarcado en un viaje apasionante y nos ha llevado a descubrir lo que realmente importa a las personas, lo que de verdad les motiva, lo que les preocupa, lo que les mueve… Y, una vez más, se pone de manifiesto que no hay tantas tendencias que sean verdaderamente relevantes para la sociedad”, comenta Tomás Navarro.

Con el desarrollo de un algoritmo único que combina data estadística y determinística, ideado por ERIS, unidad de data marketing de Publicis Groupe, Trend or Hype ayuda a entender en qué punto se encuentra cada fenómeno y cómo puede ser aprovechado para las estrategias de marketing y negocio.

En palabras de Kika Samblás: “Vivimos bombardeados de nuevas corrientes que a menudo me hacen pensar en el impacto que pueden tener en los negocios, en nuestra sociedad, e, incluso, en nuestro futuro y el de las siguientes generaciones. Muchas son contradictorias, y, por ello, creo que este estudio, con la profundidad y calidad de análisis que tiene, es muy clarificador de lo que realmente es relevante y tiene impacto. Gracias Publicis Groupe por esta nueva oleada”.

El informe de Trend or Hype Vol.2 está disponible para su descarga en https://trendorhype.com/. Además, la app TRENDr, creada para este proyecto, permite a los usuarios poner a prueba su intuición para determinar si estos fenómenos son una tendencia o un hype. Ambas plataformas también incluyen los 10 fenómenos analizados el año pasado.