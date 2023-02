El museo de Lalín acoge desde ayer la undécima edición de Emporcarte, la exposición multidisciplinar que este año se dedica al fallecido artista Paco Pestana. La muestra abrió sus puertas a las 13.30 horas con obras pictóricas, escultóricas y fotográficas de 43 artistas. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acompañado del alcalde, José Crespo, del presidente del Parlamento gallego, José Santalices, y de otras autoridades, presidió el acto de apertura de la muestra colectiva, que podrá visitarse hasta el 16 de marzo.

Los artistas que participan este año en Emporcarte, incluida en la programación de la Feira do Cocido, proceden de distintos puntos de la geografía gallega y española, e incluso una es de procedencia china. Se han sumado con obras escultóricas, fotográficas y pictóricas que tienen como temática común el cocido.

Entre el elenco de creadores están presentes Alexandro, Ana Dobarro, Aitana Iglesias, Acisclo Manzano, Adrián Penido, Ángel Utrera, Alfonso Santomé, Cristina Castro, Carlos Santos, Carmen Senande, Camilo Seira, Pestana & Paío, Diego de Giráldez, Ehlaba, Eduardo Valladares, Fátima Busto, Gloria Alonso, Juan Liñares, Isabel Alonso, Javier Hita, Jesús Otero-Yglesias, José Antonio Santomé, José Luis Abeledo (Bibí), Marisa Miguélez, María y Julia Ferradás, María Gandaseri, María Arandajegui, Mercedes Paz, Nicolás González Aller, Noelia A Ferreira, Luis Ferreiro O Vila, Olalla Garra, Pablo R. Vence, Ruth Lodeiro, Roxel, Sé Senande, Shuî Lóng Xuê Bào, Soledad Penalta, Xabier Magalhaes, Xosé Poldrás, Tareixa Taboada, Toño Lorenzo y Tito Rodríguez.

La edición de este año tiene un especial recuerdo para el malogrado Paco Pestana, un artista multidisciplinar muy provocador, habitual en la muestra, que falleció en 2021.

Tras la apertura de esta exposición llegará el Cocido das artes, una comida que reúne en torno al preciado plato a muchos artistas.

LA OTRA EXPOSICIÓN. También coincidiendo con las actividades del Cocido, la capital del Deza, como es habitual, acoge en sus calles la exposición artístico-porcina del cocido, una reconocida iniciativa que, tomando como referencia la exposición de vacas Cow Parade, se puso en marcha con idéntico grado de originalidad para promocionar este municipio. Se optó por el cerdo como figura base de la muestra por cuanto supuso, y aún supone, en las tierras dezanas este animal totémico, sin olvidar que su carne es el ingrediente ineludible en la elaboración del gran plato de la gastronomía local y comarcal.

Los porquiños de Lalín están llamados a ser la imagen de marca de este municipio en España junto con el Lalín Quilómetro Cero, según explican sus promotores. Los cerditos causaron furor durante su debut en Fitur 2008 y estuvieron en Andorra, en la Semana de Lalín en El Corte Inglés, en la Semana Verde o en Vigo.

Pero la plataforma de lanzamiento de esta exposición fue la XLI Feira do Cocido. En la actualidad, estos embajadores del Cocido forman parte del mobiliario urbano de la villa durante el Mes do Cocido y en el día grande de la citada exaltación gastronómica, engalanando las calles y siendo los protagonistas de las fotos que les hacen miles de visitantes.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL. Tras dos años irregulares por la pandemia, este año el Concello hizo un esfuerzo importante para crear una programación especial en la 55 Feira do Cocido de Lalín, que fue la más mediática de los últimos años. No en vano, tuvo un pregonero periodista, José Ribagorda, quien dedicó gran parte del informativo que dirige, en Telecinco, a explicar los detalles de esta feria declarada de Interés Turístico Internacional. Además, recuperaron la Gala del Cocido con artistas como Omar Montes o Beret, que atrajeron a mucho público juvenil. Otro de los actos próximos será el Cocido solidario de Madrid que, a beneficio de la ONCE, reúne a 111 comensales.