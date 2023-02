El comité de empresa de Xeal lamenta que “paradoxicamente a primeira manobra do servizo do práctico tralo seu restablecemento fose para retirar o guindastre do porto de Brens (Cee)”, que será trasladado a Langosteira. Los representantes de los trabajadores aseguran que “esto é debido á práctica paralización da produción de ferroaliaxes por parte de Xeal”.

Señalan además que, sin la grúa, “o porto de Brens queda infrautilizado para poder descargar materia prima que necesitan as fábricas e cargar o produto elaborado para a súa venda”. Por eso, desde el comité de empresa apelan “novamente á Xunta de Galicia para que asuma as responsabilidades sobre as que ten competencias directas, como son a industria e as concesións hidroeléctricas”. Vuelven a reclamar el cumplimiento “escrupuloso das cláusulas concesionais e que a empresa presente xa un plan industrial e de viabilidade que permita recuperar todas as capacidades produtivas e os empregos destruídos nos dous últimos anos”. De igual manera, añaden, “está nas mans da Xunta dotar ao porto de Brens das insfraestruturas necesarias para apostar polo futuro industrial da comarca”.