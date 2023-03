Los mejores quesos del país se dan cita este fin de semana en la 48 Festa do Queixo de Arzúa, que reúne en el recinto ferial a 53 expositores. Se puso en marcha el viernes con el concurso de tapas Queixeando y finalizará este domingo con la actuación de Tanxugueiras. Gastronomía y música se dan la mano en la gran cita anual del queso, que este año contó con todo un premio Goya, el actor compostelano Tamar Novas, como pregonero de la cita.

Novas, nacido en Santiago el 3 de octubre de 1986, hijo y nieto de arzuanos, debutó como actor con tan solo 11 años en la película La lengua de las mariposas, y con 18 ganó el Goya Revelación por Mar adentro. El joven artista, que cuenta con una exitosa carrera cinematográfica y televisiva, abrió la jornada del sábado con un pregón en el Campo da Feira lleno de nostalgia y exaltación de la calidad de los quesos de la zona.

En su intervención agradeció al Concello de Arzúa que se hubiese acordado de él estos años y lamentó no haber podido participar antes como consecuencia de la pandemia.

“No sabéis la ilusión que me hace estar aquí”, dijo el actor, para saludar después a los vecinos nombrando a cada una de las 22 parroquias de Arzúa, un gesto muy aplaudido por el público que acudió al Campo da Feira para respaldar al pregonero.

Tras su intervención se procedió a la entrega de los premios Arzuáns do Ano, un acto presidido por el alcalde de la localidad, José Luis García, y por la subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas.

En esta ocasión, los galardones recayeron en la Granxa Ecolóxica Figueiroa, Premio Exceleite, que cuenta con 60 vacas y 30 novillas y ofrece productos agroecológicos; Jesús Mosquera, el investigador de Viladavil, que se doctoró en la Universidad de Santiago con el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral, y que actualmente es investigador del Ramón y Cajal en la UDC, donde colidera el grupo NanoSelf; y Tania Taboada, la periodista del programa Espejo Público de Antena 3, que nació en Viñós.

Además, se entregó el premio a la mejor tapa del concurso Queixeando, que fue para la denominada Claramente queixo (como la canción de Shakira), del Utreia. Durante la entrega, el presidente del Consello Regulador Arzúa-Ulloa, Xosé Luis Carrera, anunció que deja el cargo tras veinticuatro años al frente de la Denominación de Orixe.

También a partir de las 11.00 horas abrió sus puertas el recinto ferial Terra do Queixo, que ya recibió a multitud de visitantes y está dividido en tres zonas. En él exponen sus productos 53 queserías repartidas entre los 68 puestos.

La zona A acoge una selección de 9 puestos de productos artesanales y gourmet de alta calidad, como dulces artesanos gallegos, chocolates, mermeladas, pastas, magdalenas de mirabel, sidra natural, zumos y aceites ecológicos, crema de castañas, miel y licores, conservas de Cantabria, azafrán o pimentón de la Vera, entre muchos otros.

En la zona B (corredor central) están las once queserías con DOP Arzúa-Ulloa, las anfitrionas, y también el lugar donde están el resto de quesos de las otras tres denominaciones de origen gallegas, nacionales e internacionales, al igual que el CRDOP Arzúa-Ulloa y el Ayuntamiento de Trujillo.

Y la zona C es para las seis queserías con certificado de Productores Lácteos Tradicionais (PLT), todos los quesos, tanto industriales como artesanales, y el resto de productos alimentarios, con presencia del Concello de Boimorto, la Asociación Melide Terra Doce y el centro formativo EFA Piñeiral.

OBRADOIROS Y MÚSICA. Los talleres y catas de los productos que se exponen en el recinto ferial y los conciertos del Festival do Queixo y el Pequequeixo completan la programación del certamen. Unos conciertos que son gratuitos, atraen a miles de jóvenes y adultos y se celebran en el Campo da Feira.

Por la tarde, y organizado por el centro EFA Piñeiral, se celebró el taller Elabora os teus pans de queixo.

Después llegó el turno musical para los más pequeños, con la celebración del Pequequeixo, música y humor para toda la famila con la actuación de Brais das Hortas y el espectáculo de Martiña Soñadora.

Y a partir de las 21.30 horas del sábado se puso en marcha el plato fuerte que llevó a Arzúa a miles de jóvenes procedentes de diversos puntos de Galicia y de fuera de ella. A esa hora se puso en marcha el Festival do Queixo, con la actuación de Apart, el grupo de rock carballés ganador este año del Queixo Maquetón. Tras ellos actúo la banda madrileña Sidecars. A partir de las 00.30 horas tuvo lugar el concierto de Muchachito Bombo Infierno y Jairo Perera, un artista formado como músico tocando en las calles de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Cerró las actuaciones sabatinas We are not DJ’s, grupo que destila en cada directo una pasión incontestable, una emoción cuidada, despiadada, vándala y elegante a partes iguales. Mezcla electrónica, pop, rock e indie. Cada evento es único y no se repite, según dicen de ellos sus numerosos seguidores.

El Festival do Queixo lo cerrarán este domingo las actuaciones de Leilía y Tanxugueiras, previstas para las 18.00 y las 19.30, respectivamente.

La jornada dominical se iniciará a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial al público y durante dos horas se celebrará el torneo Chess a Chesse Arzúa, un campeonato de ajedrez en el que participarán jugadores federados Sub-14 y Sub-10.

Además, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en la capilla de A Madanela, se podrá visitar la exposición sobre los 48 carteles de la feria. Y a las 12.30 horas, en el Campo da Feira, actuará la Rondalla Moraima. También habrá animación en la calle con Trópico de Grelos, tanto en el recinto ferial como en la Praza de Galicia.

Serán los conciertos del trío Leilía y de las festivaleras Tanxugueiras los que pongan el broche final a la 48 edición de la Feira do Queixo, una de las citas gastronómicas y culturales más importantes de Galicia.