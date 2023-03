A concelleira de Turismo de Lalín, Begoña Blanco, destacou o “histórico retorno” que tiveron todos os actos da Feira do Cocido en difusión e promoción do municipio, da cita e dos produtos locais.

En apenas dous meses de campaña, e por celebrarse aínda dous dos eventos máis mediáticos, como o Rali do Cocido e o Campionato do Mundo de Enduro, a Feira do Cocido totaliza xa 702 artigos de prensa, radio, televisión e web.

Esta cifra de mencións en prensa eleva ata os 8,51 millóns de euros a Suma AVE (valoración económica da difusión mediática da feira) e unha Suma OTS (número de impresións ou potencial audiencia das novas recollidas) de 1.060 millóns de espectadores, lectores ou televidentes. Estas cifras de retorno e difusión superan de xeito importante ás de 2020, que multiplicaban por 4 ás dos anos anteriores.

“No análise de medios certificado por Kantar Media a través da súa aplicación Onclusive recóllense ata vinte reportaxes en todas as televisións nacionais”, explicou ao respecto a edil lalinense.