A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes pechou a súa participación na Feira de Produtos Ecolóxicos e Ecoturismo BioCultura, na Coruña, cunhas fantásticas cifras de asistencia, recibindo no seu stand ao redor de dous milleiros de persoas ao longo das tres xornadas que durou o evento. A gastronomía da comarca foi un dos grandes atractivos que o ente supramunicipal levou a ExpoCoruña. Queique de Ordes, grelos ou rosquillas de Tordoia foron algunhas das opcións máis valoradas polos visitantes.

A boa acollida e o interese xerado por estes produtos, con mención especial para o mel ecolóxico e o queixo fresco, provocaron que a organización valore incorporar degustacións e mesmo a venda dos mesmos en vindeiras edicións do evento. As rutas guiadas Os Lugares do Paraíso xeraron un máis que notable impacto entre os visitantes e captaron a atención de axencias de viaxe e persoal de centros educativos. O público máis xuvenil interesouse polas potencialidades deportivas que ofrecen os roteiros, mentres que o de maior idade focalizou a súa atención en enclaves como o Museo do Traxe Juanjo Linares ou o Museo Etnográfico e a Aula da Natureza das Brañas da Valga, en Mesía, entre outros.