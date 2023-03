La Dirección Xeral de Patrimonio acaba de autorizar al Concello de Rianxo a acometer la ambiciosa rehabilitación del histórico Pazo do Martelo para poner fin a su preocupante deterioro, provocado por las humedades. Una actuación presupuestada en casi dos millones de euros y para la que la administración local dispone ya de una ayuda de 978.709 euros del denominado PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El alcalde, Adolfo Muíños, ya encargó la redacción del informe para la contratación de un crédito bancario por importe de un millón de euros con el que el Concello debe completar el coste total de los trabajos.

La construcción fue adquirida por el Concello de Rianxo en el año 1973 y rehabilitada en 1983 por los arquitectos Rafael Baltar Tojo, José Bartolomé Argüelles y Carlos Almuiña Díaz para convertirla en sede de la actual biblioteca municipal.

El inmueble tiene actualmente graves problemas de humedad que han provocado importantes daños en las fachadas históricas derivados de la sustitución del mortero tradicional de cal por cemento. Existen, además, problemas de carbonatación de armaduras en la fachada creada en el año 1983.

La cubierta actual, de fibrocemento y plomo, presenta grandes deficiencias al permitir que el agua entre al interior del edificio. Por otra parte, el pazo necesita medidas de accesibilidad y pide a gritos que se despeje la plaza que preside, convertida en un aparcamiento.

El Concello encargó a la arquitecta Sandra González Álvarez la elaboración de un exhaustivo proyecto de rehablitación que va acompañado de un riguroso trabajo de documentación sobre la historia del pazo y de una radiografía sobre su estado de conservación. Para la elaboración del documento (de 559 páginas) Sandra González contó con la colaboración de Esmeralda Vázquez Prieto y del arquitecto que dirige la Oficina de Rehabilitación de Rianxo, Carlos Henrique Fernández Coto.

La arquitecta destaca que la fachada creada en la rehabilitación del pazo en el año 1983 “a día de hoy se encuentra en un preocupante estado”. Es una fachada de hormigón con una galería en voladizo, en la cual existe un proceso avanzado de carbonatación de las armaduras, por lo que se recomienda “la sustitución entera de la fachada”.

Una vez arreglados los problemas de humedades y “liberada la piedra de su soga de cemento”, se plantea aislar térmicamente el complejo.

El Pazo do Martelo es un monumento esencial para explicar la historia de Rianxo. En torno a él nació la villa. El edificio actual (declarado Bien de Interés Cultural) es del siglo XVIII y no se corresponde con el original, que incluía una torre de tres plantas y que sufrió diversas modificaciones y reformas. Fue propiedad de Paio Gómez de Soutomaior, más conocido como Paio Gómez Chariño (1225-1295), almirante de las naos gallegas que intervinieron decisivamente en la conquista de Sevilla (1248) y uno de los mejores poetas medievales. El Pazo do Martelo se llama así en honor de sus últimos propietarios: Ramón Martelo y su padre, el escritor y poeta Evaristo Martelo Pauman (1860-1928).