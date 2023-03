El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado una demanda de la empresa Cobre San Rafael, propietaria de una mina de cobre asentada entre los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino, para evitar facilitar información en materia de controles medioambientales a Ecologistas en Acción, informa este martes esta última organización. Cobre San Rafael presentó un recurso acusando a Ecologistas en Acción de "intenciones espurias" por reclamar información sobre la situación medioambiental de la mina, algo que ha rechazado el TSXG, señala la asociación en una comunicado.

Añade que la empresa denunció que la organización ecologista pretendía recoger información "sensible" con la "intención de filtrarla y entregarla a terceras entidades que vienen haciendo un uso indebido, por manipulación intencionadamente tergiversada e infundada de su contenido, redundando en perjuicio y descrédito público". Sin embargo, el TSXG denegó tales acusaciones y condenó a la empresa a pagar 3.000 euros derivados de las costas judiciales, precisa la entidad.

Añade que Cobre San Rafael ha presentado una serie de recursos y demandas con el objeto de demorar el acceso a la información a la situación medioambiental de la mina con supuestas filtraciones de materiales contaminantes a ríos.

Cobre San Rafael, junto con la firma Explotaciones Gallegas y la multinacional Atalaya Mining, con sede en Chipre, pretendían invertir 200 millones de euros y generar 400 empleos para explotar la mina para extraer cobre. Sin embargo, en enero de 2020, después de varias protestas contra el proyecto, la Xunta lo rechazó alegando informes técnicos medioambientales desfavorables. La mina, utilizada desde 1973 para extraer cobre, fue abandonada en 1989 y actualmente Explotaciones Gallegas la usa como cantera para extraer áridos

Tras pronunciarse el TSXG, Cobre San Rafael ha difundido un comunicado en el que asegura que "en contra de lo que se afirma en la información distribuida, no se trata de una sentencia medioambiental; es una sentencia de la sección 3ª de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo tanto es una sentencia de carácter administrativo y no medioambiental". La compañía añade que el recurso presentado "estaba dirigido a preguntar en la sala del Contencioso-Administrativo la necesidad o no de entregar documentación sobre los derechos de investigación y explotación minera en la zona de Touro-O Pino que se remonta a 1958".