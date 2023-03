O núcleo de Bertamiráns, do concello de Ames, vai gozar dunha renovación da cuberta do seu pavillón deportivo, tras a aprobación do proxecto pola xunta de goberno local. As obras contan cun orzamento de licitación de 170.758,15 euros, incluídos no plan POS+2022. O proxecto de reparación da cuberta recolle que o edificio presenta algunhas patoloxías por deterioro co paso do tempo, tales como humidades e filtracións de auga que dificultan a utilización das instalacións. Para o arranxo, rehabilitarase integralmente o sistema de cubrición do polideportivo, renovando a totalidade da envolvente metálica.