El gobierno local de Silleda prevé que el nuevo Concello, que se está construyendo en base al edificio de la casa de cultura, estará operativo dentro de dos meses, según confirmó a este periódico la teniente de alcalde, Mónica González. Con la puesta en marcha del nuevo consistorio, en el que se están invirtiendo más de 1,8 millones de euros, se pondrá fin a la peregrinación burocrática que sufren ahora las vecinas y vecinos de la villa, que deben trasladarse a tres sedes diferentes.

La construcción del moderno complejo fue un ejemplo pionero en abrir a la participación ciudadana los proyectos municipales, ya que el cambio de ubicación del Concello fue decidido en un referéndum popular celebrado en el año 2017.

Las obras de rehabilitación del edificio de la casa de cultura como la nueva sede de la administración local silledense, que lo van a convertir en el epicentro urbano de la villa, siguen avanzando a buen ritmo, como pudieron comprobar este sábado en una visita la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el alcalde, Manuel Cuiña.

Esta ambiciosa actuación, que además de poner en valor un edificio muy vinculado al patrimonio arquitectónico supone una apuesta por ofrecer a la vecindad unos servicios públicos de calidad desde una céntrica situación, cuenta con un presupuesto total de 1.802.984 euros, de los que la Diputación aporta 713.250 € del Plan ReacPon.

Además, la Xunta de Galicia también financió con 250.000 euros este inmueble, que se adaptará a la red de calor con biomasa.

El nuevo Concello tendrá en la planta baja el Punto de Atención Ciudadana, el Registro, la Policía Local y el Juzgado de Paz. En la segunda estarán Alcaldía, Intervención, Secretaría y oficinas generales. Y en la última planta se ubicarán el salón de plenos y un auditorio con cien butacas. Este último piso fue completamente derribado, al tratarse de un añadido realizado durante la reforma hecha por la escuela taller.

A mayores, las obras incluyen un edificio anexo en la zona trasera, con dos plantas, para acoger diversos servicios municipales. Allí se habilitará un gran patio exterior con área ajardinada. La sostenibilidad llegará con el uso de tecnologías de bajo consumo y la incorporación del inmueble a la Rede de Calor de Silleda.

Los trabajos, que en este momento están ejecutados a algo más de un 50 %, van a suponer un nuevo paso en la remodelación urbana de Silleda, situando la casa consistorial en la rúa Progreso y con acceso trasero por la rúa Morón. Además, se unificará todo el personal bajo el mismo techo, acabando de esta forma con la dispersión en distintas oficinas situadas por todo el centro urbano. En concreto, en la sede del actual Concello están las oficinas generales, el Registro, el padrón y los juzgados. En un piso de la calle Alfonso Trabazo se encuentran ahora las dependencias municipales de Urbanismo, Aguas, Policía Local y el punto de información catastral. Y en un tercer edificio, en el centro social, están los departamentos de Servizos Sociais y el Centro de Información á Muller.

La presidenta provincial, Carmela Silva, destacó que el Plan ReacPon va a facilitar a Silleda “dispoñer dunha Casa do Concello do século XXI, que cumpre con todas as normativas actuais e que reforza o modelo urbano deste pobo, que está a avanzar nunha extraordinaria transformación nestes últimos anos; non hai quen recoñeza Silleda”. “Este é, sen dúbida, un dos proxectos estrela que se presentaron ao plan; unha obra realmente transformadora, un edificio emblemático e accesible co que a veciñanza poderá desfrutar dun servizo de calidade nun inmoble en condicións e que segue na liña de grandes avances que está a impulsar este Concello. Un exemplo de gobernanza”, señaló Carmela Silva, quien quiso destacar también el hecho de que la decisión de acometer esta obra partiera de un referéndum popular “nun exercicio encomiable de democracia participativa”.

Para el alcalde, Manuel Cuiña, esta actuación “vai supoñer a redefinición do centro urbano de Silleda e constitúe unha obra importantísima para a veciñanza, pois vai solucionar os problemas que supoñía ter a sede municipal nun edificio situado nunha curva da estrada N-525, condicionado por unhas escaleiras e sen facilidades de acceso e aparcamento para a cidadanía”.

El regidor añadió que también permitirá unificar a todo el personal municipal, “acabando coas peregrinacións administrativas que tiñan que realizar veciños e veciñas”.

Cuiña quiso destacar asimismo el hecho de que Silleda “está a facer unha transformación importantísima nos últimos anos que non podería ser sen a axuda da Deputación”.

PROYECTO PARTICIPATIVO.

El 14 de junio de 2017 el Concello de Silleda celebraba un referéndum impulsado por el gobierno local para unificar en la casa de cultura del municipio los servicios municipales, repartidos hasta ahora en tres lugares diferentes. El sí se impuso con un 48,5 % de los votos. Desde ese momento, el gobierno municipal, encabezado por Manuel Cuiña, comenzó a buscar la financiación necesaria para que la propuesta llegase a ser una realidad.

Las obras se iniciaron en julio del año pasado. El proyecto se adjudicó a la UTE formada por Orega y Coviastec, que asumieron su realización en diez meses, aunque su ejecución no estuvo libre de problemas. El más grave se produjo en noviembre de 2022, cuando se derrumbaron el andamiaje y parte de la fachada. Unos daños materiales que asumió la constructora, ya que, al parecer, el mal anclaje de los andamios y el fuerte viento fueron las causas.

Con estas obras, Silleda da nueva vida al edificio que, hasta hace cuarenta años, albergó el cuartel de la Guardia Civil y que luego fue casa de cultura y sede de la biblioteca municipal, ya reubicada. La actual casa consistorial se dedicará a centro cultural, manteniendo así la utilidad pública de las dos edificaciones.