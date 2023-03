A IX Festa da Filloa de Abellá (Frades) foi todo un éxito de participación, onde preto de 2.000 persoas pasaron ao longo do sábado 18 de marzo polo pavillón municipal de Abellá para degustaren as filloas con lacón, acompañadas dunha boa taza de caldo galego. Uns pratos que foron posibles grazas ao labor das e dos filloeiros, así como de todas as persoas voluntarias que participaron no evento ao longo de toda a xornada.

A festa estivo amenizada polos gaiteiros do grupo Son da terriña, da parroquia de Galegos, así como pola orquestra Barceló e Chocolate Disco Móvil, que fixo que a festa se prolongara ata a madrugada do domingo. Así mesmo, os máis cativos puideron gozar de inchables e divertidos obradoiros. Organizada pola asociación de veciños Os Labregos de Abellá, sempre en colaboración co Concello de Frades, é de destacar que a festa conta co financiamento do Agadic, Next Generation EU, Ministerio de Cultura e Deporte, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, dentro do proxecto Centro de Cultura Tradicional do Concello de Frades.