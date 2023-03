Con desepseración relataba a ester periódico una familia de Arzúa la decisión de un juez de permitir a la sección de Psiquiatría del hospital provincial de Conxo a aplicar una terapia electroconvulsiva (TEC), más conocida como electroshock, a uno de los hijos, I.B.A.P que cuenta con 30 años de edadd. Tanto los padres como los familiares, acompañados por la procuradora, que pidió la paralización de la medida y todavía está esperando la respuesta judicial, se personarán este miércoles en el hospital para tratar de que frenar la prueba,

Según relató el padre del afectado, que responde a las iniciales J.C.A., “mi hijo sufrió un brote psicótico hace algo más de un mes; lo llevamos al CHUS y de ahí lo enviaron al Provincial, y la psiquiatra, sin su consentimiento, pidió una orden para que se quedará ingresado”.

“Es la primera vez que le pasa algo así, y ya hemos pedido plaza en un hospital privado, para tener una segunda opinión, pero no nos dejan sacarlo”, explica el progenitor, que dice que lo peor es que intenten hacer una prueba pidéndoles a los padres el consentimiento para una persona que no está incapacitada y es mayor de edad. “El quiere salir de ahí, nos dice y repite que no está loco. Pero la siquiatra está empeñada en ese electroshock”, dice.