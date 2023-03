A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, e a alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, presentaron o programa de actividades para celebrar na vila os Días Europeos da Artesanía. Trátase de tres obradoiros para público de todas as idades que se realizarán no Muíño das Mareas do Pozo de Cachón do 30 de marzo ó 2 de abril.

Minia Banet impartirá un taller de bordado sobre papel, no que se traballará con imaxes antigas de Muros e da zona; Julia de la Cal ensinará a facer cestos con vimbios ou corres; e Xiana Cobo, a técnica de estampaxe por bloques sobre tecido.