La Asociación de Mineiros Touro-O Pino reunió a cerca de 3.000 personas, según la organización, en el primer municipio para celebrar su tradicional fiesta. Durante el evento, los asistentes reclamaron que promotores y administraciones retomen el proyecto de explotación de Touro-O Pino para dar impulso a una comarca cuya tradición minera y actividad se remonta ya a más de cien años atrás.

Al encuentro, que tuvo lugar en la sala Dona Dana de Touro, acudieron lugareños de toda la comarca, así como representantes de asociaciones vecinales, clubs deportivos, empresas y también sindicatos, además de la directiva de la propia entidad organizadora de la cita.

La asociación quiso hacer un reconocimiento, y también una reivindicación de la historia minera de la comarca, con una fiesta que incluyó cena, música, además de un espectáculo de fuegos artificiales.

Así, en el acto tomó la palabra Javier Balado, presidente de la asociación, quien agradeció la asistencia y el apoyo recibido por toda la gente presente. Balado hizo un recorrido en su discurso por las diferentes acciones realizadas entre las que destacó la colaboración con la restauración de las aguas de la antigua mina de Touro y el impulso de la formación especializada por la cual se interesaron cientos de vecinos y vecinas. Javier finalizó su discurso animando a disfrutar a tope de la noche.

FUTURO.

Por su parte, Venancio Salcines, en representación de la empresa Cobre San Rafael, puso el foco en la importancia del proyecto de la mina de Touro-O Pino: “Algúns non queren a mina, non queren cambio, pero o cambio é non facer nada. A mina é cambio, é futuro, é que os teus volvan e outros non teñan que marcharse”, aportaba.

Por último, Fran Méndez, secretario de Cambio de Modelo Produtivo e Sostibilidade de Comisiones Obreras explicó que “queremos proxectos innovadores que garanticen o noso futuro e somos conscientes de que ese futuro pasa por confiar na industria para a creación de emprego”, según trasladaba en la cita.