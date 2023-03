La batalla de la familia de Iván se remonta al 9 de febrero, cuando trasladaron a su hijo al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) tras sufrir un brote psicótico grave.

Sin estar incapacitado

AUTORIZACIÓN. El abogado y la procuradora de Iván hablan de contradicción, ya que no entienden cómo el juez autoriza a Iván a nombrar a las personas que llevan su defensa, ya que es mayor de edad y no está incapacitado, y después no admite su rechazo al tratamiento o su petición de ser trasladado a otro hospital. De la situación de Iván se hacía eco este martes el programa de Antena 3 Espejo Público. La periodista Susana Griso realizaba una entrevista al abogado de la familia, que confirmaba que están esperando todavía a que el juez de Santiago de Compostela eleve a la Audiencia Provincial de A Coruña el recurso de apelación que han presentado y que conteste al escrito sobre la petición de traslado. El letrado relata que, cuando el hospital pidió autorización, el juez dio su beneplácito “porque cuando el chico fue presentado ante su señoría para que lo viera por videoconferencia, estaba catatónico, cuando ya había dicho que la medicación le deja KO”. En este sentido, no entienden “por qué le ponen medicado ante el juez, ya que está como un vegetal” en ese momento, “mientras que el resto del día habla con normalidad”, añaden finalmente al respecto.