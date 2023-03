O alumnado dos colexios carballeses Xesús San Luis Romero, Fogar, A Cristina, Gándara-Sofán e Canosa-Rus xa están colaborando para que o futuro sexa máis verde, despois de sumarse ao programa de compostaxe escolar impulsado polas concellarías de Servizos e Educación.

O Concello da Laracha incorporará ao padrón municipal 10 topónimos de Golmar (O Campo, Golmar do Medio, A Revolta, O Regueiro, As Camposas, O Carballo, As Orxeiras, A Rocha, A Gouxa e San Bernabé) e outros 5 en Soutullo (Vilanova, O Melio, A Xesteira, Vente e O Fieital). O goberno local puxo en marcha unha iniciativa para recuperar a totalidade dos topónimos das trece parroquias do municipio, o que implica tamén a remuneración das vivendas do rural para regresar ao ordenamento antigo dos anos 90, por ser máis óptimo.