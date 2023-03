La Guía Repsol propone sus 300 nuevos soletes "para perderse" en pequeñas poblaciones de cuya gastronomía se puede disfrutar esta Semana Santa recorriendo España a través de asadores, arroces, barras con los mejores vinos locales o dulces típicos. Se trata de lugares escogidos por "su entorno natural y su trato cercano" en pueblos que "usualmente pasan desapercibidos para el viajero", pero que también ofrecen en los más turísticos aquellos que son "frecuentados por los vecinos", informa este miércoles la Guía Repsol en una nota. Sus inspectores han recorrido el país para seleccionar 300 soletes, distinción otorgada a la buena relación calidad-precio.

Para María Ritter, directora de la Guía Repsol, se trata de una selección que ofrece al viajero "un bar auténtico o una casa de comidas de toda la vida con un ticket asequible y productos locales, que te sitúan en el territorio y te hablan de sus raíces y su cultura". En El bobo de Coria (Coria, Cáceres) se defiende la cocina extremeña, como hace con la coruñesa A Taberna do Bico (Camariñas), que además vende conservas y vinos en el mismo espacio; el producto marino y las vistas son el fuerte de Cala Conills (Andratx, Baleares) y la excelencia pastelera el de La Clavelina (Arnedo, La Rioja). Casa Miño (Somiedo, Asturias) tiene un solete por sus cebollas rellenas y sus potes y El Bar del Juanjo (Mula, Murcia) por sus tapas.

Otros 25 motivos para recorrer Galicia

De los 300 nuevos soletes nuevos repartidos por todas las provincias que ha elegido el equipo de expertos de Guía Repsol, 25 se encuentran en Galicia. "Hornos donde probar el dulce típico de esa región de interior, tabernas marineras para disfrutar de la costa más allá de las fechas estivales o casas de comidas montañesas en las que reponer fuerzas frente a unas vistas impagables", en palabras de los críticos gastronómicos que han realizado la selección.

Este es el listado de los nuevos soletes que la Guía destaca en Galicia:

-A Coruña: “Exprés” (Curtis), “A Taberna do Bico” (Camariñas), “O Fontán” (Ponteceso), “Casa Becerra” (Cambre), “Panadería Germán” (Fisterra), “A de Rosa” (A Pobra do Caramiñal), “Casa Celia” (Cambre) y “O Chinto” (Porto do Son).

-Lugo: “Casa Fanego” (Lugo), “Hotel Piornedo” (Cervantes), “Pizzería Rozas” (Cospeito), “Taberna Sargadelos” (Cervo), “D'Gusta Bakery&Café” (Portomarín) y “Parrillada O Recuncho” (Sarria).

-Ourense: “O Regueiro da Cova” (Verín), “La Galleguita” (O Pereiro de Aguiar) y “A Cova da Xabreira” (Larouco).

-Pontevedra: “Pan de Soutelo” (Forcarei), “Mesón Casa Inés” (O Porriño), “Tio Benito” (Ribadumia), “Simoneta&Co” (Mondariz-Balneario), “Na Morada Das Parras” (Nigrán), “Casa Zulema” (Sanxenxo), “O Rizón” (Baiona) y “A Centoleira” (Bueu).