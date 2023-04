Era un secreto a voces y un ambicioso proyecto que se venía gestando desde hace tiempo. Un plan que llevó incluso al Concello de Rianxo a paralizar sus planes para habilitar un centro de día en el histórico Pazo de Rianxiño a la espera de conocer con detalle qué tipo de instalación de carácter social proyectaba construir en el municipio la Diputación de A Coruña. Y este viernes, el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, hizo público el anuncio: la activación de un plan piloto para crear una red de residencias públicas para mayores de ámbito comarcal.

Las tres primeras se edificarán en Rianxo, Ordes y As Pontes, según el convenio firmado ya por González Formoso (quien además es alcalde de As Pontes); el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la diputada provincial de Benestar Social, Ana Lamas; el alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños, y la concejala de Política Social de Ordes, Susana García.

Serán de pequeño tamaño y más proximidad, con capacidad para unas cincuenta personas, “coas que pretendemos mellorar o benestar e evitar o desarraigamento e a soidade non desexada dos maiores, que moitas veces se ven na obriga de ir a residencias moi lonxe dos seus fogares, así como crear postos de traballo e axudar a fixar poboación no rural”, señaló Valentín González.

Estos tres primeros centros contarán con una inversión global de 6 millones de euros y crearán 188 empleos. Serán de titularidad y gestión pública, “un modelo alternativo ao da Xunta, que conta cun 90 % de residencias privadas, con tarifas moitas veces inasumibles para as familias e que ademais non creou nin unha soa praza pública de residencias nos últimos 14 anos”, afirmó.

“Fixemos unha diagnose dos servizos sociais da provincia no que detectamos unha eiva significativa de dotacións destinadas a maiores”, explicó Formoso, quien añadió que “queremos comezar este proxecto co consenso de todas as forzas políticas. É un proxecto de país”.

Tras indicar que espera la colaboración institucional de la Xunta, agradeció la de los concellos de Rianxo, Ordes y As Pontes, que se encargarán de ceder los terrenos y redactar los proyectos, mientras que la Diputación asumirá con una partida presupuestaria de 6 millones de euros la ejecución de las obras y posteriormente la gestión de los centros.

Ayudas para los concursos.

En este sentido, el alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños, explicó que “a Deputación coruñesa ten previsto concederlle a cada concello 300.000 euros para sacar a concurso a redacción dos proxectos”.

Según informó el alcalde barbanzano a este diario, en el caso de Rianxo el Concello pondrá a disposición de la Diputación un terreno de diez mil metros cuadrados (ubicado al lado del instituto de Secundaria del municipio, en la zona de Rianxiño) para construir la nueva residencia, mientras que en Ordes se pretende edificar un módulo con el que se ampliará la residencia actual, y en la localidad de As Pontes se derribará una edificación.

Muíños dijo que “é unha moi boa nova para Rianxo, que leva moito tempo agardando por unhas instalacións deste tipo”, y afirmó que espera que el proyecto pueda estar en fase de redacción este mismo verano, situando en el horizonte de “2024 ou 2025” la finalización de las obras.

Carácter comarcal.

El alcalde rianxeiro valoró “especialmente” el hecho de que la institución provincial no sólo asuma la financiación de las obras, sino también la gestión de los futuros complejos, “pois para os concellos resultaría moi difícil afrontala”, indicó al respecto.

En los tres casos, las nuevas residencias tendrán carácter comarcal.

“Serán máis pequenas e máis humanizadas, lonxe do modelo actual de contedor ou almacén de persoas. O que buscamos é a humanización e que as persoas maiores poidan pasar a última etapa da súa vida preto da súa casa e da súa familia. En definitiva, evitar o desarraigamento”, explicó, destacando además “a vertente que o proxecto ten no plano económico e de axudar a fixar poboación no rural, un dos compromisos do goberno provincial desde o inicio do actual mandato”.

“Un modelo alternativo”.

Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial, Xosé Regueira, calificó este proyecto piloto como “un modelo alternativo”, basándolo en tres factores: la cooperación entre administraciones, la búsqueda de un modelo asistencial más humano y un modelo “máis acorde coas necesidades do noso territorio”. Asimismo, explicó que “entre os múltiples dramas que vivimos durante a pandemia un deles foi a situación residencial das persoas maiores; froito desa experiencia, a Deputación da Coruña fixo unha análise de necesidades e sacamos as nosas propias conclusións”.

Entre ellas, aludió a “a evidencia de que é necesario coordinarse cos concellos e coa Administración autonómica, tal e como fixemos durante a pandemia, cando esa colaboración foi máis intensa que nunca; que temos que tomar decisións como esta de destinar recursos para buscar un modelo asistencial alternativo e máis humano; e que este modelo sexa máis acorde coas necesidades deste país e desta provincia, e coa nosa maneira de ubicarnos e de residir no noso territorio”.

Aumento del gasto social.

En este sentido, Regueira recordó que el presupuesto social de la Diputación se incrementó en un 137 por ciento desde la pandemia, creando nuevos programas, como el Fondo Social del Plan Único, que lleva invertidos 27 millones de euros en los ayuntamientos coruñeses, o el refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que durante el mandato de Formoso se incrementó de 4 a 8,3 millones de euros, permitiendo financiar a día de hoy cuatrocientas mil horas de dicha prestación, el doble que al inicio del mandato, y ciento veinte mil más que antes de la pandemia.

“Agora, esta aposta social refórzase coa posta en marcha deste ambicioso proxecto, co que se pretende crear un novo modelo de residencias públicas para persoas maiores que evite o desarraigamento e axude a fixar poboación no rural”, añadió.

A VUELTAS CON EL CENTRO DE DÍA

··· El alcalde de Rianxo lleva seis años intentando convencer a la Xunta para que dote de un centro de día al municipio, el único del Barbanza que no lo tiene. Hasta ahora, no tuvo éxito en sus innumerables gestiones ante la Administración autonómica. Y ello a pesar de que el Concello adquirió por 1,6 millones el Pazo de Rianxiño (ubicado en una parcela de 10.000 m2 ) y lo puso a su disposición con tal fin. Hace un año, encargó la adaptación del proyecto básico del que dispone para poder optar a una línea de ayudas en el marco del acuerdo entre la Fegamp y la Xunta para acometer proyectos sociales con una inversión global de 18,5 millones del Plan de Resiliencia. Ahora, a la espera de que el centro de día se pueda habilitar con esta última opción, el regidor sondeará la posibilidad de que ese centro se integre como un módulo de la futura residencia. Es su Plan C.