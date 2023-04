Numerosas personas asistieron este sábado en el auditorio de Rianxo a la entrega del título de Hijo Predilecto del municipio al arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo Martínez. El encargado de leer la laudatio fue Xosé Luis Axeitos (miembro de la Real Academia Galega y primo de Agrelo), quien repasó su trayectoria desde su ingreso en 1953 en el convento franciscano de Herbón con 11 años.

Fue ordenado en 1966 y ejerció su labor 18 años en Roma, 12 en Marruecos y casi 30 en Santiago. Agrelo dijo sentirse “orgulloso de ter nacido nun concello solidario” y recordó los inicios de su vocación cuando era un niño. “Eu tiña un pacto bilateral con Deus para que as palabras de meu avó non pasaran ós feitos: eu rezaba tres oracións e aquelo funcionaba. Hoxe son un vello eternamente neno que segue co mesmo pacto con Deus para curar a angustia dos pobres”, dijo.