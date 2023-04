O Concello de Vila de Cruces aprobou no pleno ordinario e co voto de calidade do alcalde, Luis Taboada, do que fixo uso ao votar en contra da proposta o BNG, segundo apuntou, investimentos por valor de 180.000 euros. Unha das inversións vai destinada á mellora do camiño de Vilariño (na parroquia de Añobre) ata Santomé de Obra por un importe de 118.908,12 euros, financiada con fondos propios de tesourería. Tamén se propón a mellora da accesibilidade na rúa Transconsistorial por un importe de 30.702,14 euros, e a mellora da beleza do contorno de acceso ás Insuas de Gres por importe de 29.999.59 euros.