A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos (Vimianzo) vén de recibir sementes de herba para pastos, das variedades Ray Inglés e Dáctilo, para levar a cabo unha plantación co fin de facer un aproveitamento extensivo con gando vacún autóctono da raza Vienesa.

As sementes foronlle entregadas polo presidente do GDR Costa da Morte, Manuel Muíño, ao abeiro dun convenio de colaboración no marco do proxecto de cooperación Paisaxes Intelixentes.