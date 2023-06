Quince concellos del ámbito territorial de Área de Santiago inician la nueva legislatura con nuevos alcaldes o alcaldesas, y algunos más lo harán también en las comarcas de Barbanza y Noia-Muros a partir del día siete. Los bastones de mando cambian de manos y, de igual modo, cambiarán también las políticas.

Estos son algunos de los proyectos y medidas heredados por los actuales mandatarios que serán revisados, modificados, aparcados o, directamente, suspendidos.

En Rianxo, Julián Bustelo (Rianxo en Común) someterá a revisión el proyecto aprobado por su antecesor, el nacionalista Adolfo Muíños, para rehabilitar el histórico Pazo do Martelo. Una actuación presupuestada en dos millones de euros y para la que el Concello recibió una ayuda de 978.709 € del Pirep (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un proyecto que salió adelante en la anterior legislatura “sen ter en conta as consideracións das forzas políticas da oposición”, explica Bustelo. El anterior bipartito dejó licitadas las obras, pero el nuevo alcalde considera que “teñen un orzamento excesivo” y que también es demasiado elevado el crédito de un millón de euros cuya solicitud aprobó también el ejecutivo de su antecesor.

“Dous millóns de euros é unha cifra moi elevada para a finalidade do proxecto. Ambas as dúas cuestións van ser obxecto de revisión. Escoitaremos aos técnicos e analizaremos como abaratalo e como melloralo, porque, por exemplo, tal e como está plantexada a redistribución, o espazo da biblioteca verase reducido. Cando chegue o momento de resolver a licitación, decidiremos se damos marcha atrás”, dijo Bustelo.

En Ribeira, salvo sorpresas de última hora (a las que en política siempre conviene dejar margen), el nacionalista Luis Pérez Barral sustituirá al popular Manuel Ruiz en la alcaldía en virtud de un pacto para formar un tripartito entre BNG, PBBI y PSOE. Estas tres fuerzas se opusieron desde el primer momento al trazado aprobado por la Xunta de Galicia para la futura variante de Ribeira, e incluso forzaron en su día un pleno en el que se aprobó encargar un estudio sobre un trazado alternativo que implicaría la mejora de la carretera de Xarás a Frións, que consideran con menor impacto económico, ambiental y social.

El PP no llegó a encargar ese estudio, y Luis Pérez anuncia ahora que, cuando sea investido regidor, una de sus primeras medidas será precisamente encargar ese estudio.

Sin embargo, el aún alcalde en funciones, el popular Manuel Ruiz, señala al respecto que “lo que pretende el BNG es gastar dinero de las arcas municipales en un estudio que ni tiene sentido, porque la capacidad del vial Xarás-Frións no tiene nada que ver con el de una circunvalación, ni es de su competencia, pues se trata de una carretera de la Diputación de A Coruña, que es la que, por cierto, debería hacer ese estudio. Por otra parte, no sólo está aprobado ya el proyecto de expropiación, sino que las obras de la variante ya están en marcha”. “Al señor Pérez Barral le podrá gustar más o menos esa actuación, pero es la Xunta de Galicia y se hará sí o sí”.

En Costa da Morte son cuatro los alcaldes que debutan en el primer sillón municipal. En Fisterra, Áurea Domínguez se marcó como objetivos iniciales acometer una “limpeza xeral” y acondicionamiento tanto de caminos como de calles y espacios públicos “porque hai detalles que non me gustan e penso que se poden mellorar”, afirmó. Más a futuro sobre la mesa tiene varios objetivos, que son más bien asignaturas pendientes que vienen arrastrándose de legislaturas anteriores: la construcción de un nuevo centro de salud y una casa de la cultura, además del ansiado y anunciado plan de puesta en valor pensado para el monte do Cabo, que es el lugar donde se ubica el mítico faro fisterrano.

En Ponteceso, el primer objetivo de José Manuel Mato (Partido Popular, 4) es “coñecer o estado real das contas”, que será la clave para poder planificar nuevos proyectos. Su intención es, antes de nada, afrontar los pagos a proveedores y poner al día las facturas pendientes, “e a partir de entón, saberemos cal é a realidade do remanente de Tesourería que temos”, dijo.

Quien no planea grandes cambios es el nuevo alcalde de Dumbría, Raúl González (PSOE, 7), que tras tomar el relevo de José Manuel Pequeño, regidor durante los últimos cuarenta años, tiene claro que el suyo debe ser “un proxecto de continuidade, porque a xente é o que nos pide, xa que está contenta co que se veu facendo ata o de agora”.

Y en Corcubión, el futuro mandatario Javier Domínguez (BNG, 7), que deberá esperar al 7 de julio para recoger el bastón de mando, ya anunció que una de sus prioridades es poner en funcionamiento el centro de día, una de las asignaturas también pendientes del municipo, pues el edificio que debe acoger dicho servicio ya fue rehabilidado en 2014 pero, hasta la fecha, todas las gestiones realizadas para su puesta en marcha han sido infructuosas.

Gobierno de Boqueixón

El nuevo alcalde del Concello de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Tato (Partido Popular), acaba de aprobar la resolución por la que se estructuran las áreas de gobierno para la nueva legislatura. “Non hai un instante que perder, que catro anos corren moi rápido”, aseguró. El nuevo ejecutivo se caracteriza por su juventud, con una media de 42 años, catorce menos que en la legislatura anterior, y por la incorporación de cinco personas que se estrenan como concejales y concejalas. De hecho, ellos son los responsables del bajón de edad, pues la media de las nuevas incorporaciones es de 37 años.

La alcaldía tendrá como áreas: Secretaría, Asuntos Protocolarios, Relacións Institucionais, Relación coas Comunidades Residentes no Exterior, Promoción, Persoal, Ordenación Urbanística e Expropiacións.

El alcalde saliente, Manuel Fernández Munín, llevará Servizos e Obras Públicas; José Manuel Iglesias Gómez ocupará Facenda, Servizos Xerais, Mantemento e Limpeza; Ángela Conde Leis, Servizos Sociais e Igualdade; Gonzalo Redondo Rendo, Cultura, Educación e Novas Tecnoloxías; José Luís Mareque Simón, Industria, Turismo e Desenvolvemento Local; Diego Esturao Rosende gestionará las áreas de Deportes y Sonia Suárez Casal, Participación Cidadá, Xuventude e Voluntariado.

Brigada para Teo y Telleira en Val do Dubra

La nueva alcaldesa de Teo, la popular Lucía Calvo, mantendrá una de sus reivindicaciones de campaña, y para el próximo ejercicio está decidida a solicitar una brigada forestal de extinción de incendios “si ou si”. Hay que recordar que el anterior regidor se había negado en redondo, aduciendo costes y la existencia de un cuerpo de Protección Civil que cubre estas labores. El nuevo ejecutivo prefiere blindar la seguridad, y tampoco renuncia al centro de día que había anunciado. Ambas dotaciones fueron consultadas con la Xunta previamente.

En cuanto a Val do Dubra, el nuevo alcalde por el PSOE, Diego Díaz, mostró previamente su oposición a la creación de un coworking tras rehabilitar las instalaciones ruinosas de A Telleira. Opina que se trata de una iniciativa “faraónica”, y en su día abogó por simplemente restaurar la gran chimenea de ladrillo, símbolo de entrada a la capital local.

“Ocorre que cando entramos no goberno, o proxecto xa fora adxudicado por 509.761 € a Sergonsa Servicios S.L., e estamos decididos a executar todas as obras posibles”, apunta, recordando que aún tienen margen “e logo verase a funcionalidade que poden ter as instalacións”, matizaba. Curiosamente, sus socios de Anova sí que estaban de acuerdo, en grandes líneas, con la rehabilitación de ese entorno que presentó el PP, aunque lamentan que se haga a través de un préstamo.