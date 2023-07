Esther Calviño Sanlés e Iván Tubío Sanlés, nados na Pobra do Caramiñal, atópanse entre os cinco estudantes galegos que recibiron da man dos Reis de España as bolsas da Fundación 'la Caixa' para cursar estudos de posgrado no estranxeiro.

Devanditas axudas outórganse a un total de 100 estudantes universitarios, que son seleccionados pola súa excelencia académica entre 978 candidatos e son admitidos nalgunhas das mellores universidades do mundo. Cinco deles son galegos.

Iago Mora Arcas, Diego Martínez Taboada e Álvaro Martínez Sánchez completan o cadro 'made in Galicia' xunto a Esther e a Iván.

Nados na Pobra do Caramiñal

Esther Calviño Sanlés, cursa o máster en Bioloxía Química na Universidade de Ginebra (Suiza). É graduada en Química e en Bioloxía pola Universidade da Coruña (UDC). Durante os seus estudos tivo a oportunidade de realizar prácticas en diferentes laboratorios das áreas de química e bioloxía. No 2019, tivo a súa primeira experiencia investigadora en bioloxía molecular da man do grupo EXTRELA e, ata 2022, continuou investigando o cancro de próstata co mesmo grupo. Tamén colaborou no Gestal Lab (Estados Unidos), investigando interaccións patóxeno-hospedador, e traballou co grupo ComBioMed no desenvolvemento de fármacos.

Pola súa parte, Iván Tubío Sanlés cursa o máster en Gobernos Comparados na Universidade de Oxford (Reino Unido). É graduado en Estudos Internacionais e en Ciencias Políticas pola Universidad Carlos III de Madrid, tras realizar unha estancia Erasmus no Instituto de Estudos Políticos de París (Sciences Po Paris). Na devandita estancia traballou como axudante de investigación na área de políticas socio-fiscais do Laboratorio Interdisciplinar de Evaluación de Políticas Públicas (LIEPP-Sciences Po). Actualmente, compaxina os seus estudos de máster co traballo como axudante de investigación no Imperial Imperial College London. Anteriormente, traballou no Instituto de Análisis Económico (CSIC), ademais de ser tutor de alumnos de novo ingreso na Universidade Carlos III de Madrid e educador en dereitos humanos para a ONG Helsinki España.

O santiagués Diego Martínez

Diego Martínez Taboada é outro dos cinco estudantes galegos que foi becado por este programa de axudas. Actualmente cursa o doutorado en Estatística e Ciencia de Datos na Universidade Carnegie Mellon (Estados Unidos). Nado na capital galega, é graduado en Matemáticas pola Universidad de Santiago de Compostela e máster en Ciencia Estatística pola Universidade de Oxford. O seu doutorado céntrase na intersección entre o aprendizaxe automático, a inferencia causal e os datos en alta dimensión.

Bolsas Fundación 'la Caixa'

O programa de bolsas da entidade, que xa cumpre 41ª edicións, ten por obxectivo fomentar o talento dos estudantes máis sobresaíntes mediante a ampliación da súa formación nalgunhas das mellores universidades do mundo.

O acto, celebrado no CaixaForum Madrid, tamén contou coa asistencia da vicepresidente primeira do Goberno e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño; o ministro de Universidades, Joan Subirats; e o vicepresidente da Fundación "la Caixa", Juan José López Burniol.

Dende o inicio do programa de Bolsas de posgrado no estranxeiro, no ano 1982, ata a actualidade, a Fundación 'la Caixa' destinou unha inversión acumulada de casi 200 millóns de euros á formación de 3.784 estudiantes no estranxeiro.

A inversión na convocatoria do ano 2022 foi de 10,7 millóns de euros. Así, o custe medio de cada unha das Bolsas concedidas para cursar estudos de posgrado é de 90.000 euros.