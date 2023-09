Un veciño de Lira (Carnota) faleceu no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, e a súa muller atópase ingresada en estado grave, despois de que se incendiase a súa vivenda a causa dunha deflagración dunha rozadora. O 112 Galicia tivo constancia dos feitos cando un particular chamaba ás 20.45 horas do pasado luns para alertar de que había lume nunha casa de Lira. Ademais, confirmaba que no seu interior había dúas persoas.

A central de emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias-061, dos bombeiros de Cee, do GES de Muros, da Garda Civil, da Policía Local de Carnota e de Protección Civil de Cee. Os efectivos comprobaron que un veciño conseguira sacar a unha das persoas afectadas, o home que despois falecía no CHUAC. No interior aínda quedaba unha muller que se refuxiou das chamas nunha das habitacións superiores e que, finalmente, foi rescatada polos membros do GES de Muros. O lume afectou tamén á entrada da casa e á habitación na que se refuxiou a muller.