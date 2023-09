La polémica entre la orquesta La Misión y el Concello de Brión ha saltado este fin de semana después de que los organizadores cancelaran, supuestamente, la actuación pactada con los músicos para este sábado 23 en el marco de las Fiestas de Santa Minia 2023.

En un comunicado en sus redes sociales, la orquesta denuncia el trato recibido por el Concello:

COMUNICADO OFICIAL

Hoy no estaremos en Santa Minia de Brión por problemas ajenos a La Misión

"El concello de Santa Minia de Brión después de cerrarnos el día 26 de septiembre nos pidió cambiarlo al sábado 23, ya que les venía mejor para el desarrollo de las fiestas, a lo cual accedimos a pesar de no ser lo pactado ni lo ideal para nosotros. Lo anunciamos así y con la confirmación de lugar y horario de la actuación por parte del concello, nuestra sorpresa viene cuando nos dicen a pocos días que no tienen presupuesto para asumir parte de las fiestas y que lo cancelan, a lo cual les respondemos que no se puede cancelar una actuación a pocos días y anunciada que además dejamos de hacer en otros sitios que también nos querían. Les pedimos que nos dieran una solución y lo siguiente es enterarnos por la programación de las fiestas del concello que La Misión NO aparece.

Queremos dejar claro que hemos puesto TODAS las facilidades posibles y TODO lo que estaba en nuestra mano para esta noche allí, denunciamos este hecho ya que no se puede jugar con el pan de tantas familias que vivimos de esto y nos vemos indefensos ante este tipo de situaciones donde la única parte que pierde es la orquesta y el público que tanto quería vernos esta noche, aclaramos todo esto esperando que mañana no haya otros compañeros que vivan esta situación. Nos vemos muy pronto por Galicia.

Gracias por vuestro apoyo. Equipo de La Misión."

Este comunicado ha sido apoyado por multitud de fans en redes sociales, que esperaban una actuación que finalmente no llegó.

Reacciones del Concello

Por su parte el Concello de Brión ha hecho lo mismo, sacando en sus redes sociales otro comunicado en el que da su versión de los hechos:

COMUNICADO OFICIAL

Programación Romaría de Santa Minia 2023

"Queremos incidir una vez más que la única programación de la Romaría de Santa Minia contratada de manera oficial por el Concello de Brión es la que puede visualizarse en el seguinte link: https://i.gal/SantaMinia23

Esta administración no comparte ni se hace responsable de otras publicaciones que no dejan de ser conjeturas y elucubraciones sin fundamento legal. El Concello de Brión hizo pública esta programación el pasado Martes día 19 de septiembre y no ha sufrido ningún tipo de variación, por lo tanto, se mantienen inalteradas la totalidad de actuaciones que completan el programa.

Confirmamos que la programación está totalmente cerrada y no está programada ningún tipo de actuación que no esté contemplada en la misma."