La enogastronomía es en estos momentos la segunda motivación más importante entre quienes eligen Galicia para pasar unos días de vacaciones. Lo confirmaba ayer el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, en la presentación de la nueva campaña de la Asociación Profesional do Sector Turístico da Costa da Morte (APTCM), que quiere aprovechar las potencialidades de la zona para atraer visitantes más allá de los meses de verano.

Para ello, el colectivo pondrá en marcha una campaña en la que participan 18 de los más de 150 establecimientos asociados y en la que la gran protagonista será la gastronomía de la Costa da Morte, que, según señaló Pepe Formoso, presidente de APTCM, entra ahora en su mejor momento. De ahí que la campaña se presente bajo el sugerente lema Meses con R, aposta segura.

Así, durante los tres meses de duración de la campaña, los restaurantes y hoteles participantes ofrecerán menús y platos basados los productos de proximidad y la gastronomía de la zona, un auténtico “santuario del pescado y el marisco”, en palabras del presidente de APTCM.

Los establecimientos participantes serán A Lonxa D´Álvaro, A Marina de Camariñas, As Garzas, Asteria Beach, Balarés Hotel, Carrumeiro, Liresca, Mar da Morosa, Mar de Queo, Morada da Moa, Náutico de Razo, Mar de Preciosa, Moncho, Refuxio do Náufrago, Parador Costa da Morte, Pontemaceiras, Río Sil y Tira do Cordel. Todos ellos elaborarán menús a partir de los pescados y mariscos que lleguen a diario a las lonjas situadas en Costa da Morte, pero también con los produtos de la huerta local, como la patata de Coristanco o el grelo rizado.

“Pesca y marisqueo heroicos”

El director de Turismo de Galicia reconoció estar “entusiasmado” con un proyecto que conoció poco después de tomar posesión del cargo. Según dijo, Costa da Morte es ya “un ejemplo de desestacionalización”, como se demuestra con los datos de visitantes que se registran durante el conjunto del año.

En la presentación de la campaña, que tuvo lugar en la nave de Cocina de la Praza de Abastos de Santiago, además de con la presencia del director de Turismo de Galicia, la Asociación Profesional do Sector Turístico da Costa da Morte contó con el apoyo de la Consellería do Mar, representada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, y por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, quien recordó que, si por algo destaca Costa da Morte, es por la calidad de sus paisajes y su gastronomía un puntal para “sentirnos orgullosos de lo nuestro”. “Como la viticultura heroica de la Ribeira Sacra, hay una pesca y un marisqueo heroicos en Costa da Morte”, aseguró.

También la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) estuvo presente en el acto, a través del subdirector de Mobilidade de Terras, Alfredo Fernández Ríos, quien puso el acento en que la Costa da Morte es mucho más que su fachada atlántica. “Hay una Costa da Morte interior”, con una dimensión agrícola y ganadera que también es “fundamental en un territorio tan interesante y hermoso”, apuntó.

Con algunos de esos productos emblemáticos que dan la tierra y el mar de Costa da Morte, el chef de Baio Braulio García, profesor del Centro Superior de Hostelería de Galicia, ofreció un showcooking, en el que deleitó a los presentes con tres tapas a base de cebolla, berberecho, maíz y patata de Coristanco.