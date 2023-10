Mellora de 64 paradas de bus en estradas autonómicas de Área: a Xunta licita as actuacións por case 2,2 M€ As paradas de autobús que se van acondicionar están situadas en 14 estradas ao seu paso polos concellos de Ames, Brión, Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Santa Comba, Vimianzo e Zas As actuacións consisten na dotación de marquesiñas, na mellora da accesibilidade con ramplas e información en braille e no incremento da visibilidade e iluminación As empresas interesadas en executar estas obras teñen ata o 7 de novembro para presentar as súas ofertas