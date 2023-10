Cee foi este xoves o punto de partida dun ciclo de vinte mesas de traballo promovidas polo Clúster Turismo de Galicia para avaliar as perspectivas e desafíos aos que se enfronta o sector nas diferentes zonas da Comunidade galega. A este primeiro encontro asistiron os principais axentes do sector na Costa da Morte, e o próximos será o venres na Coruña co sector de As Mariñas.

O presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, e o vicepresidente, Jesús Picallo, presentaron os obxectivos desta iniciativa, que “é un proceso participativo para coñecer de primeira man as necesidades e demandas do sector. Coa información recompilada elaborarase un diagnóstico que servirá de base para deseñar a planificación turística dos vindeiros anos”, afirman.

A iniciativa, engaden, busca a máxima participación “de todos os axentes do ecosistema turístico”. Paralelamente aos encontros tamén se elaborou un cuestionario online para dar cabida a todos os profesionais que queiran participar. O obxectivo “é recoller información sobre a diversidade de perspectivas e desafíos que enfronta o turismo en Galicia”.

Estudo

Ademais, en colaboración coas tres universidades galegas, elaborarase unha ánalise científica sobre a oferta, a demanda e a cadea de valor do sector turístico en Galicia, “analizando polo miúdo os recursos que constitúen parte da súa oferta diferencial. Esta análise abordará tamén a evolución cualitativa e cuantitativa do sector no período 2016-2023”, indican neste Clúster.

Un período caracterizado con tendencias mais orientadas a sustentabilidade e con un predominio da utilización de ferramentas dixitais en todas as diferentes etapas dunha viaxe, o que pon de manifesto a necesidade dunha transformación na oferta turística dos destinos.

Este proceso de diagnose parte de tres grandes vectores como son a oferta (analizando polo miúdo os recursos de Galicia que constitúen parte da súa oferta diferencial); a demanda, co obxectivo de coñecer a súa evolución nos últimos exercicios; e a cadea de valor turística de Galicia, delimitando o sector turístico desde un punto de vista empresarial.

Turismo de Galicia e o Clúster buscan con este estudo “coñecer a foto actual do sector nun momento marcado polos cambios nos hábitos dos turistas, con tendencias marcadas pola sustentabilidade e a dixitalización”, afirman. Estas cuestións abordaranse no diagnóstico xunto con outros tres aspectos chave: a oferta, analizando polo miúdo os recurso de Galicia que constitúen parte da súa oferta diferencial; a demanda, co obxectivo de coñecer a súa evolución nos últimos exercicios; e a cadea de valor turística da Comunidade galega, delimitando o sector desde un punto de vista empresarial.