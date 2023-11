Los concellos de A Laracha, Carballo, Cee y Camariñas han decidido dar un paso al frente subiendo tasas e impuestos municipales para poder asumir el incremento de costes de los servicios y reducir el déficit acumulado. Una medida que prefieren definir como “actualizaciones”, y que no se puede achacar a colores políticos, dado que se trata de municipios gobernados por PP, BNG y PSOE. Lo que es curioso es que lo que apoyaron populares, nacionalistas y socialistas donde gobiernan, lo rechazaron (salvo en Camariñas) allí donde estas fuerzas políticas forman parte de la oposición.

En A Laracha, las “actualizaciones” afectan al Impuesto de Actividades Económicas (IAE); al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,4 a 0,44%; al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que pasa de un coeficiente único de 1,20 a ser progresivo, partiendo de un mínimo de 1,25 hasta un máximo de 1,40 para vehículos que superen los 20 caballos fiscales; y a la tasa de recogida de la basura, con el objetivo de cubrir al menos el 70% del coste del servicio, según explicó al respecto el alcalde. Actualmente, con lo recaudado solo se cubre el 57%.

José Manuel López (PP), asegura que “todos os indicios apuntan a que desde 2025 non se poderán empregar os remanentes por esixencia de Europa ante o déficit acumulado do Estado, o que suporá que os concellos paguen os pratos rotos nun contexto económico difícil para as entidades locais”. Destacó asimismo que “a adaptación dos tributos faise para ser consecuentes cos incrementos nos custos dos servizos e do mantementos das infraestruturas”.

Los grupos políticos de la oposición, PSOE y BNG, rechazaron dicha modificación de las ordenanzas, aunque sí apoyaron el cambio de la normativa fiscal municipal reguladora del IAE, en virtud del cual se creará una categoría específica por ubicación de las empresas.

Por su parte, en Carballo, después de “case trinta anos”, según destaca el gobierno local (BNG) que preside Evencio Ferrero, el IBI se verá incrementado desde el tipo mínimo legal del 0,40 al 0,44, tanto para bienes rústicos como urbanos. A los de características especiales (la autopista) seguirán aplicándoles el 1,3.

También se modificó el IVTM, cuyo tipo aplicado pasa del 1,1 al 1,2, y se establece una bonificación del 75% para vehículos que usan carburantes ecológicos, mientras que los históricos seguirán bonificados al 100% y los de más de 25 años tendrán un descuento del 75%. “Trátase da primeira modificación en máis de 20 anos”, según el gobierno carballés. Una justificación que no convenció a los grupos de la oposición (PP y PSOE), que votaron en contra.

Por su parte, en Camariñas, donde gobierna el PSOE, el IBI urbano pasará del 0,6 al 0,65%, y el rústico subirá del 0,65 al 0,70%. La alcaldesa, Sandra Ínsua, señaló que, a pesar de ello, los impuestos locales siguen estando entre los más bajos de la comarca. Desde el PP, que votó en contra, destacan que “a media do IBI en Bergantiños e Costa da Morte é dun 0,51%”. Por su parte, el concejal del BNG se abstuvo.

También se incrementan los recibos de los servicios de recogida de la basura, el abastecimiento de auga y las tasas del cementerio municipal, que se actualizarán en base al IPC. Los populares achacan las subidas “aos efectos dunha xestión desastrosa do goberno local”.

Y en Cee, donde también gobierna el PSOE, las subidas se centran en el recibo de la gestión de residuos, pasando la tasa de viviendas urbanas de 49,39 a 60,26 euros y las rurales de 21,17 a 25,83 €. Al resto de usuarios se les aplicará una subida equivalente al IPC. Además, se incrementarán las tasas de los cementerios municipales (25 euros anuales) y la que grava la entrada de vehículos desde la vía pública a edificios, locales y solares, así como las reservas de espacios públicos.

La alcaldesa, Margarita Lamela, justificó el incremento del recibo de la recogida de residuos señalando que “lleva 20 años sin actualizarse”, al tiempo que destacó que se trata de un servicio muy deficitario, ya que tiene un coste anual para el Concello de 694.000 euros y la recaudación apenas llega a los 264.000 €. Señaló además que las tasas fijadas son de las más bajas de Costa da Morte.

Por su parte, desde la oposición aseguran que “non é o momento de subir impostos”, afirmó el portavoz del PP, Jesús Picallo, quien acusa a la regidora de poner en marcha una política “con afán recadatorio”. Además, añade, “coa inflación polas nubes e os prezos dos produtos de primeira necesidade máis altos ca nunca, só a ela se lle ocorre cargar con máis impostos aos veciños”.

Desde el BNG consideran que no es el momento “de subir os impostos un 20% cando as familias non chegan a fin de mes”, afirmó su portavoz, Serxio Domínguez. Por su parte, la edil de IxCee, Pilar Iglesias, afirmó que “entendo que hai que subilos, pero pouco a pouco, non todos xuntos”.