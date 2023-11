El tiempo no acompañó, pero la lluvia que cayó menuda durante buena parte de la jornada no impidió que la Carballeira de Francos, en Calo, se llenase de visitantes en el día grande de la Feira do San Martiño, la celebración más esperada del año por los vecinos de Teo y una de las más antiguas de Galicia, con cerca de 500 años de historia.

Hasta la localidad se acercó a mediodía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para acompañar a la alcaldesa, la popular Lucía Calvo, en su primer San Martiño como regidora teense. Rueda estuvo acompañado por el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. También el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, se dejó ver por una animada Carballeira de Francos. Para hoy están previstos juegos a partir del mediodía en la carpa. A las 15.15 horas comienza el magosto popular y ya a las 16.00 horas, una ruta teatral y poética, con la participación de las asociaciones Carballeira do San Martiño, A#Mámoa de Luou y el Aula de Teatro del IES Cacheiras. El atranque infantil de los Xenerais da Ulla, propio de la Feira do San Martiño, pondrá el colofón a la fiesta. Parada en bertamiráns El autobús de ‘Galicia non para’ con el que Alfonso Rueda está recorriendo la comunidad hizo ayer parada en Bertamiráns, en el Concello de Ames. Allí, el líder del PPdeG pudo conversar con los vecinos que se acercaron a la Praza da Maía sobre algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno gallego en favor de las familias, como los bonos deporte de 120 euros para niños federados en alguna disciplina deportiva o la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Además, y según fuentes del partido, los vecinos aprovecharon la ocasión para pedir a Rueda que impulse un centro comercial abierto para fomentar las ventas y garantizar la estabilidad del sector. El autobús del PPdeG ya pasó por localidades como Bandeira, Porto do Son, Cuntis o Malpica.