A alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, participou este sábado no acto de entrega dos trofeos e medallas da liga de fútbol sala e baloncesto Special Olympics Galicia 2023. Estivo acompañada da directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, e dos concelleiros de Deportes e Xuventude, Rogelio Gómez, e de Servizos Sociais, Juan Jesús Cerqueiro.

No acto tamén se entregou a Medalla Special Olympics Galicia 2023 ao arcebispo emérito de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio. A directora xeral, Begoña Abeijón, felicitou aos participantes “pola súa valentía e afán de superación continua”, e destacou que o Executivo autonómico traballa cada día, da man das entidades, para seguir avanzando “por unha Galicia máis inclusiva e solidaria en todos os ámbitos, tamén no deportivo”. Asemade, sinalou que nos orzamentos da Xunta de Galicia do vindeiro ano destinaranse máis de 170 millóns de euros á atención á discapacidade, “a cifra máis elevada da súa historia, o que demostra o compromiso do Goberno galego”, subliñou.