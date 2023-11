En agosto de 2022 el Catastro notificó a más de 40 vecinos de Esteiro (Muros) que sus viviendas, ubicadas en las zonas de Ribeira do Maio y O Artón, pasaban a ser de titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica por estar en el dominio público marítimo-terrestre. Desde 2001 está en marcha un proceso de desafectación de 50.377 m2 en cuatro fases que cuenta con el informe favorable de la Demarcación de Costas en Galicia y en virtud del cual ya se aprobó en 2017 la primera (13.973 m2), solicitada por el Concello y correspondiente al ámbito del campo de fútbol y la alameda.

Ahora, el Concello impulsa las fases dos y tres en el marco de un lento procedimiento que, de momento, afecta solo a suelo público que, según el ejecutivo local, Costas no necesita. Pero la estrategia consiste en que, posteriormente, dicho proceso canalice también la desafectación de las viviendas que están dentro del dominio-público marítimo-terrestre y que se construyeron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988.

La alcaldesa, María lago, llevará al próximo pleno la propuesta para que Costas del Estado declare innecesarios 16.846 m2 de la zona litoral de Ribeira do Maio, desde el fondo sur del río Maior hasta el límite con Outes, con vistas a su posterior desafectación, con el compromiso de destinar esa zona a usos públicos y gratuitos.

Ello no le devolverá a los afectados la propiedad de sus casas, pero, según la alcaldesa, “es un trámite más que hay que seguir en un procedimiento largo que tiene sus pasos. No es la solución definitiva, pero sí una medida que la encamina”.

En ese ámbito están afectadas por la Ley de Costas 42 parcelas catastrales, unas destinadas a viviendas y otras a negocios de hostelería, construidas entre 1928 y 1985, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Y en esa franja tampoco hay concesiones de Costas en vigor.

Cabe recordar que la reforma de esa ley en 2013 abrió la posibilidad de regularizar viviendas construidas en el dominio público marítimo-terrestre antes de su entrada en vigor en 1988, cuando quedaron afectadas.

Faltaría aún una cuarta fase, correspondiente a la zona del antiguo campo de fútbol, en O Artón.

Por su parte, la portavoz del PP de Muros, Inés Monteagudo, pidió al Gobierno central “que brinde o mesmo trato para as vivendas do municipio afectadas por Costas que o que lle deu á zona deportiva de Hondarribia”. “O PSOE acaba de pactar co PNV o traspaso dos asuntos pendentes en materia de ordenación do litoral, exactamente o mesmo que reclamamos en Galicia e que Pedro Sánchez está a negar”, dijo Monteagudo, que ve un “agravio comparativo”.