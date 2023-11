A Corporación municipal de Vimianzo aprobou este mércores os orzamentos máis altos da súa historia, por importe de 8,6 millóns de euros, coa abstención do PP e os votos en contra do BNG. A alcaldesa, a socialista Mónica Rodríguez, destacou “a importante aposta pola optimización dos servizos públicos e a planificación coa que foron confeccionados os orzamentos de 2024”.

A rexedora sinalou que o documento non presenta déficit no balance dos capítulos de investimentos e gastos e que recolle a Relación de Postos de Traballo do Concello, na que se reflicte o cadro de persoal funcionario das áreas administrativas, económicas, Alcaldía, Acción Social, Cultura, Deportes e Urbanismo.

No ámbito dos servizos públicos básicos recóllese unha partida de 3,6 millóns de euros. Destacan a asistencia social primaria e o fomento do emprego. Nas actuacións de protección e promoción social, serán 1,8 millóns os destinados a tal finalidade. O funcionamento dos centros de ensino públicos, bibliotecas, equipamentos culturais e museos, protección e xestión do patrimonio histórico-artístico, festas populares e promoción e fomento do deporte son os eidos máis destacados. Crearase unha partida exclusiva para Muller e Igualdade por primeira vez na historia do Concello de Vimianzo.

Á área de produción de bens públicos de carácter preferente dedicaranse 1.294.373,62 euros, con especial fincapé no mantemento de estradas, a adquisición de terreos para a construción da futura Escola Infantil Municipal (á que se destinan 60.000 euros) e tamén para o futuro miradoiro na ría de Cereixo, a compra de nova maquinaria, a potenciación do turismo e a cultura, o asociacionismo e o apoio ás comisións de festas e ao deporte local. Os orzamentos non contemplan o incremento de ningún imposto.

Por outra banda, o pleno vimiancés aprobou tamén a nova ordenanza fiscal e reguladora da feira. A que está vixente fora aprobada no ano 1989 e derogada na pandemia. A idea do executivo vimiancés é que entre en vigor o vindeiro día un de xaneiro de 2024.