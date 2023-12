El salón de plenos se quedó pequeño este sábado para acoger a los asistentes al homenaje institucional que el Concello de A Pobra rindió al exalcalde Isaac Maceiras Rivas (PP), y fueron muchas las personas que siguieron el acto desde el pasillo.

La encargada de dar la bienvenida fue la edil de Relaciones Institucionales, Patricia Lojo, quien señaló que dicho homenaje “pretende poñer en valor a quen presidiu esta Corporación durante 16 anos con servizo público en beneficio da comunidade”. “Este é un acto sinxelo, pero con moito respecto a pesar das ideoloxías”, añadió la edil socialista.

A continuación tomó la palabra Isaac Maceiras, que gobernó el municipio durante cuatro legislaturas, siempre con mayoría absoluta, entre 1999 y 2015“, para mostrar su “satisfacción persoal por sentirme parte da historia da Pobra”.

Tras señalar que “a política é a arte de servir ao pobo, ao cal temos a obriga de facer feliz”, Maceiras dijo que “o máis importante na miña vida, despois da miña familia, é ter sido alcalde deste municipio”. Asimismo, quiso agradecer el trabajo de los miembros de las distintas corporaciones de sus mandatos y de los empleados municipales, de quienes dijo sentirse “moi orgulloso”. Finalmente, tuvo un emotivo recuerdo para sus padres y para su hermana, ya fallecidos.

Por su parte, el alcalde, Carlos Vidal, elogió la trayectoria política de Maceiras señalando que “eu levo 35 anos traballando no Concello (antes na biblioteca e agora na alcaldía), a metade deles sendo Maceiras rexedor, e fun testemuña do seu traballo frutífero e intenso e que cambiou a historia da Pobra. Sempre estaba disposto a recibir a todo o mundo, sen distincións e máis alá das ideoloxías”. “Non é de estrañar que gañases catro eleccións con maioría absoluta. E supoño que non gañaches as quintas porque non te presentaches”, dijo dirigiéndose al homenajeado, a quien luego entregó la Medalla de A Pobra y una placa.

Con el público y los ediles de todos los partidos políticos puestos en pie, Maceiras recibió una larga ovación y descubrió su retrato oficial, que cuelga ya en el salón de plenos junto al de sus predecesores. Lo hizo acompañado de sus nietos (Carlota, Sonia, Miguel y Alberto), del alcalde y de la concejala Patricia Lojo.

Al acto asistieron también el alcalde de Noia, Santiago Freire (PP) y el exregidor de Boiro, Xosé Deira (BNG), así como la esposa de Maceiras, Dolores Lago; su suegra, Francisca Simil; y otros familiares.