Como reza o dito popular: a todo hai que gañe. E diso presumen estes días os veciños da parroquia de Asados, en Rianxo, pois din que no seu pobo teñen a árbore de Nadal natural máis alta de España. Trátase dun abeto de 30 metros de altura situado nas proximidades da igrexa que, despois de varias tempadas, este ano, co apoio do Concello, volve a ser o símbolo navideño da parroquia rianxeira.

Aínda que a súa porte quédase por debaixo da altura que acadan as árbores de cidades como Badalona (40 metros) ou Vigo (44 m.), o que marca a diferenza, e que enche de orgullo á veciñanza, é que a deles é natural e non unha estrutura metálica cargada de luces. E non só iso, pois a árbore rianxeira tamén supera a outras naturais que se poden ver polo mundo adiante, entre elas a do Rockefeller Center, de Nova York, que se quedou este ano seis metros por debaixo da de Asados, segundo o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo. Rianxo acolle os días 22 e 23 os festivais dos profesores e alumnos da Escola de Música Un récord que chega despois de que á arbore leva tempo sen ser adornada polo Nadal e que, este ano, a petición da veciñanza, e coa colaboración do Concello, recuperou ese carácter simbólico. Aínda que con menos luces ca outros, agardan que se converta nun elemento máis de atracción turística.